南州迎王「請水」遵守防疫規範　辛丑正科大千歲「趙」

屏東南州鄉溪洲代天府「迎王平安祭典」 17 日登場，廟方遵循古禮在林邊鄉的崎峰沙灘進行請王駕「請水」儀式，辛丑正科代天巡狩「趙」府大千歲於上午 11 時 20 分在眾人引頸期盼下駕臨。南州迎王 17 日請水、過火後正式登場，至 22 日送王為止，為期 6 天，期間將進行祈福遶境。屏東縣政府傳播暨國際事務處也將在這段期間提供民眾兌換迎王紀念品。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲辛丑正科代天巡狩「趙」府大千歲於上午11時20分在眾人引頸期盼下駕臨。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.17）

屏東縣政府強調、雖然本科因疫情考量縮小規模，但仍吸引許多香客、民眾參與，縣長潘孟安表示，溪洲代天府配合防疫措施，在現場進行總量管制及實聯制造冊備查，警方則在現場進行交通管制。希望全國民眾都能遵守相關防疫規定，珍惜這得來不易的防疫成果。

潘孟安指出，由於南州位處內陸，並未臨海，除了歷科請水迎王及送王儀式，都在 20 公里 外的林邊崎峰村海灘舉行，由於是跨鄉鎮的遶境，東港警分局也投入警（民）力維護期間治安及交通，期許本次活動平安圓滿成功。

請王儀式在道長進行請神安營法會並為王令開光後，轎班隨即起乩，手持頭簽緩緩步入海中恭請王駕，儀式過程莊嚴神聖，也是民眾心靈信仰信的寄託。溪洲代天府由志工舉防疫宣導牌，提醒民眾戴口罩，保持社交距離。

▲潘孟安指出，由於南州位處內陸並未臨海，歷科請水迎王及送王儀式，都在20公里外的林邊崎峰村海灘舉行。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.17）