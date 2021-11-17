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女偶像接種完疫苗「從牙齦痛到喉嚨」　驚人副作用曝光

▲AKB48 Team TP團員分享接種疫苗後的副作用。（圖／陳思誼攝 ,2021.11.17）
▲AKB48 Team TP團員分享接種疫苗後的副作用。（圖／陳思誼攝 ,2021.11.17）

記者吳雨婕/台北報導

2021-11-17 17:27:22

女團AKB48 Team TP的單曲《一秒一秒約好》推出後，在實體榜單獲得優異的成績，為回饋粉絲，她們於今（17）日舉辦「一秒一秒約好」慶功見面會。因為疫情關係，接種疫苗成為全民例行公事，她們也分享施打疫苗後的狀況，其中日本團員藤井麻由竟然自爆可怕副作用。

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藤井麻由透露，打完疫苗後一直發燒，「我有戴隱適美（隱形牙套），結果睡一覺醒來牙齒超痛，從牙齦痛到喉嚨，還發現我的隱適美卡在牙齦裡面。」而這個情況一直延續到隔天培訓，她提到光是走位而已，竟然覺得頭暈、心悸，只好趕緊掛急診。

▲AKB48 Team TP團員分享接種疫苗後的副作用。（圖／喜歡音樂提供）
▲AKB48 Team TP團員藤井麻由（第二排左二），透露接種完疫苗後竟然牙齦腫起來，讓牙套卡在牙齦裡。（圖／喜歡音樂提供）
另外一位團員逸嘉則是高燒到42度，且持續燒了3、4個小時，「後來後來休息就沒事了，我還有起來寫報告。」成員品涵透露，打完第二劑疫苗後，手臂很癢，還有發燒。

▲AKB48 Team TP團員分享接種疫苗後的副作用。（圖／陳思誼攝 ,2021.11.17）
▲AKB48 Team TP舉辦慶功記者會。（圖／陳思誼攝 ,2021.11.17）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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