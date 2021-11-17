女偶像接種完疫苗「從牙齦痛到喉嚨」 驚人副作用曝光
女團AKB48 Team TP的單曲《一秒一秒約好》推出後，在實體榜單獲得優異的成績，為回饋粉絲，她們於今（17）日舉辦「一秒一秒約好」慶功見面會。因為疫情關係，接種疫苗成為全民例行公事，她們也分享施打疫苗後的狀況，其中日本團員藤井麻由竟然自爆可怕副作用。
記者吳雨婕/台北報導
2021-11-17 17:27:22
藤井麻由透露，打完疫苗後一直發燒，「我有戴隱適美（隱形牙套），結果睡一覺醒來牙齒超痛，從牙齦痛到喉嚨，還發現我的隱適美卡在牙齦裡面。」而這個情況一直延續到隔天培訓，她提到光是走位而已，竟然覺得頭暈、心悸，只好趕緊掛急診。
另外一位團員逸嘉則是高燒到42度，且持續燒了3、4個小時，「後來後來休息就沒事了，我還有起來寫報告。」成員品涵透露，打完第二劑疫苗後，手臂很癢，還有發燒。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。