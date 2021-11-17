獨／帳目未公布！澎恰恰押支票給錢莊　苦主痛罵拖延戰術

綜藝大哥澎恰恰（澎哥）欠債2.2億元，上個月好不容易出現百億身家金主林秉文，開記者會宣稱幫忙處理債務，要為他開立專戶還債，沒想到仍有債主投訴，澎哥事後避不見面，被追問還債一事，竟回訊息「我的人生已經毀了，各方壓力不斷，一切咎由自取，那些要出款的人都隨便說說，現在已經完全惡化，說真的，我沒差，社會新聞很快就會出來，反正也活夠了，只是對債權人不好意思，非我願意，實在是真的走投無路」，還債進度似乎未見好轉。





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▲澎恰恰（右）曾表示一個月後要公布帳目，至今未履行承諾。（圖／翻攝澎恰恰FB）

▲住在中南部的顏姓債主，上個月無法前往澎恰恰記者會。（圖／顏姓債主提供）

▲顏姓債主向澎恰恰催討100萬被已讀不回，半年來沒拿回一毛錢。（圖／顏姓債主提供）

遭欠款的顏姓債主今天向《NOWnews今日新聞》表示，因為有信賴的共同朋友，澎哥說朋友有急用，6月才會向銀行借了100萬元給對方，約定每月10號還款15萬元，至今都快半年了未拿到分文，因為住在中南部，10月12日澎恰恰記者會無法前往，事後詢問相關事宜，澎哥常推說在錄影、拍片，只傳訊息問候卻隻字不提債務，因此決定提告，法院寄出傳票，將在12月中旬開庭，她氣憤說有家庭、有孩子，錢要不回來差點想不開，「那也是我辛苦賺來的血汗錢，利息我在付，如果法院問我是否拿回本金即可，我一定另外要求精神損失賠償」。





吳姓苦主則表示，曾當空白支票背書人，開給澎哥作為抵押保證，沒想到對方寫下金額後卻轉給地下錢莊，開出一張200萬元台幣支票。他痛訴債主根本不只52人，無論金額多少，無法接受避不見面的態度，也收過澎哥這種類似輕生的訊息10多次了。





▲吳姓債主透露，澎恰恰欠款未還，還常收到類似輕生的訊息。（圖／吳姓債主提供）

▲吳姓債主牽線借錢給澎恰恰，結果變成官司證人，下月要出庭。（圖／吳姓債主提供）

吳姓債主透露，當初牽線朋友借款給澎哥，都是基於信任，結果最後允諾跳票，他也變成官司證人必須出庭；10月底還有地下錢莊找上門，要求他請澎哥出面處理，但每次約時間碰面，澎哥都以忙碌為由缺席，「他一騙再騙，一直延期，就是拖延戰術」，希望澎哥能放下身段，月底前出面處理，否則將以「偽造文書罪」提告。





澎恰恰曾在臉書表上，代言收入預計1個月左右會公布指定帳戶影本，根據欠款比例分配給債權人，至今未見其履行約定。《NOWnews今日新聞》致電澎恰恰、林秉文未獲回應，澎恰恰兒子皮皮則表示不清楚挨告這件事。



