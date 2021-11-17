通膨非暫時性　永豐金黃蔭基估：台灣明年第4季升息

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永豐金第3季自結淨收益122.4億元，較去年同期成長13.2%；稅後盈餘達42.0億元，較去年同期成長17.1%。累計前三季稅後盈餘127.9億元，較去年同期成長38.5%，每股盈餘1.13元，年化ROE 10.84%，每股淨值14.16元。
至於永豐銀行2021年前3季自結淨收益237.6億元，年成長10.6%，稅後盈餘90.3億元，年成長18.4%。永豐銀行總經理莊銘福說明，利息淨收益因孳息資產量率皆升而續創新高，手續費淨收益在財富管理及放款的帶動下亦創新猷，較去年同期成長4.5%。資本水準強健，第3季底合併資本適足率15.39%，第一類資本適足率12.36%，普通股權益資本適足率10.94%。
永豐金證券今年前3季自結淨收益106.7億元，年成長45.7%，稅後盈餘37億元，年成長88.0%，金額亦超越歷史全年最高獲利，年化ROE16.33%。永豐金證券總經理江偉源表示，相較於去年同期，證券的經紀業務市占率提升0.15%、融資餘額成長80.8%，帶動穩定性收入達95.0億元，較去年同期成長45.1%，台股經紀與複委託市占率皆持續增加，穩定性獲利逐年提升。
另外，對於近來市場關心的通膨及升息議題，永豐金首席經濟學家黃蔭基在會中則指出，一般定義所謂的「通膨」，在美國是指連續6個月通膨率超過4%，台灣則是連續6個月CPI（消費者物價指數)）年增率超過2%，而美國10月通膨率來到6.2%，不僅連5個月超過5%，更創30年新高，而台灣CPI年增率也連4個月超過2%，預期11、12月也會高於2%。
因此，黃蔭基認為，「通膨不是暫時性的，通膨已經上來」，政府也指示大賣場針對民生物資設立平價專區，就是要打破市場預期物價通膨的預期，避免國人畏懼通膨而搶先囤貨。
不過，他表示貨幣政策已到了一個拐點，包括俄羅斯、巴西、南韓、墨西哥、匈牙利、智利等國家都已陸續升息，預期美國聯準會（Fed）明年下半年也將升息，台灣預估明年第4季也會跟進升息。
面對市場將升息負面解讀，他則認為事實上要正面看，升息代表景氣回來了，只要景氣往正向發展，不要過可熱。永豐銀行總經理莊銘福也表示，升息對銀行業來說是正向消息，對於過多流動性、帶動資金去化都有幫助。
永豐金證券總經理江偉源則表示，升息是反映市場過熱現象，對資本市場只是短空，除非升息一段時間後，若是持續性，對股市債市才會不太好。至於美國是否會提早升息？黃蔭基說提早升息也不反對，只是覺得不太可能。
至於台股展望，永豐金總經理朱士廷分析，明年波動會加劇，股市今年成交量在當沖及資本市場暢旺之下，最高曾達6000、7000億元量，但預估明年交投不如今年，預估4000、5000億元將是合理數字，券商在手續費收入將較今年謹慎看待，不過對永豐金證券來說，因為複委託、港股交易都很亮眼，即使台股量能下滑，永豐金證券營運依然可期。