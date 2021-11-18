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四大公投吵什麼？「三接遷建」正、反方意見一次看

▲四大公投案「三接遷建」在吵什麼？《NOWnews今日新聞》特別整理主文內容與正、反方意見。（圖／NOWnews資料照）
▲四大公投案「三接遷建」在吵什麼？《NOWnews今日新聞》特別整理主文內容與正、反方意見。（圖／NOWnews資料照）

政經中心／綜合報導

2021-11-18 12:14:22

四大公投案「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」以及「三接遷建」將於12月18日進行投票，同意方與不同意位此展開激烈攻防，中選會也舉辦5場意見發表會，讓雙方各自論述理念。針對第20案「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」，《NOWnews今日新聞》特別整理主文內容與正、反方意見，讓您快速理解、一次看懂。

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本次公投主題「第20案」三接遷建：「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」
提案人：潘忠政

同意方主張：
潘忠政表示，桃園藻礁歷經至少7000年才形成，擁有全球最獨特的大型淺海現生藻礁地景及生態系，第三天然氣接收站（簡稱三接）建置將破壞其生長環境，加上該地風浪大，若未來供氣不順將不利減煤，且緊鄰桃園4大工業區，一旦發生事故，恐造成嚴重影響。

不同意方主張：
三接是減少空氣污染、均衡南北發電的重要建設，為保護藻礁，開發規模已一縮再縮，「再外推」方案已完全避開潮間帶，盡力做到保護藻礁最大化，若未蓋三接，將會增加供電不穩定的風險，也會影響「減煤增氣」的時程，短期內無法改善燃煤機組的空污及碳排量。

關鍵字
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民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.76%5.24%
2021-11-18-2021-12-10

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.52%7.48%
2021-11-18-2021-12-10

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.82%7.18%
2021-11-18-2021-12-10

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.38%7.62%
2021-11-18-2021-12-10
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