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韓國疫情升溫　將分5等級評估是否持續鬆綁防疫

▲韓國疫情再次升溫，重症數創新高，政府研議是否中斷恢復日常計畫。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國疫情再次升溫，重症數創新高，政府研議是否中斷恢復日常計畫。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-17 19:29:37

（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國政府自11月起鬆綁部分防疫規範，單日確診人數也隨著民生活動恢復熱絡再次升高，防疫當局今天公布疫情風險評估指標，之後將每週進行疫情評估，若達到最高等級的「非常高」風險，將研議是否中斷恢復日常計畫。

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韓聯社報導，中央防疫對策本部今天發表定期評估疫情風險制度，將每週進行疫情評估，並就前4週整體疫情風險進行評等，分為「非常低」、「低」、「中等」、「高」、「非常高」等5等級，評價標準包括醫療及防疫應對指標、疫情現況指標、預防接種指標等3大類、17項細部指標。

醫療及防疫應對指標包括重症病床使用率及危重症患者人數、傳染病專門醫院病床使用率、生活治療中心使用率、居家治療患者占比等醫療體系應對狀況；疫情現況指標包括一週內病歿人數、新增危重症患者人數、日均確診數、60歲以上確診者占比等；預防接種指標則包括完全接種率、60歲以上完全接種率、高風險族群追加劑數接種率等。

在重症病床使用率達75%以上，一週內風險評估結果為高風險或非常高風險，4週內評估結果為高風險或非常高風險，或專門委員會提議時，將啟動「緊急評估」機制，防疫當局將依評估結果決定是否繼續維持防疫鬆綁。

中央防疫對策本部依上述標準評估，11月7日至13日間全國疫情為「低風險」，確診者較集中的首都圈地區風險為「中等」，非首都圈地區風險則為「非常低」。

韓國16日新增確診人數再次突破3000例，危重症患者數來到522例，據當局統計，首都圈重症病床使用率將近7成，若確診人數持續上升，很有可能在短期內啟動緊急評估機制。

不過，疾病管理廳長鄭銀敬在今天記者會中強調，雖然當局會以緊急評估結果為基礎，研議是否再次強化防疫規範，或啟動非常措施，但不表示會僅憑單一指標就立即啟動非常措施，中止恢復日常計畫。（編輯：黃自強）1101117

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