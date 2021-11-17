美商務部重申「不加入CPTPP」 2022將啟動印太經濟框架
美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）週三（17日）在新加坡舉行的「彭博創新經濟論壇」重申，美國暫時不會加入亞太國家之間的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），此外也提到，美國2022年計畫在印太地區重振地位，預計啟動一個新經濟架構，盼能與中國有一個公平的競爭環境。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-17 18:05:47
根據《彭博社》報導，美國在多年來將亞太地區影響力交給中國後，拜登已承諾將加強美國在亞洲的參與，多名美國高官近日分別造訪亞洲國家，討論加強雙邊經貿關係，如美國貿易代表戴琪本周開始訪問日本、韓國及印度，被認為是前總統川普退出跨太平洋夥伴協定（TPP）近5年後，美國終於發展應對中國影響力的經濟願景。
美國商務部部長雷蒙多就任後即展開首次訪問亞洲的行程，分別前往日本、新加坡和馬來西亞，討論關鍵包含數位經濟、半導體、供應鏈與支持區域基礎設施等，並承諾將加強美國與合作夥伴的經濟關係，但也在彭博新經濟論壇上坦言，明年將啟動「更正式的程序」，目標在建立一個全新的印太經濟框架，現階段出於各種原因則不會重新加入CPTPP，「這不是現階段美國需要參與的事務」。
此外，雷蒙多訪日期間，雙方於東京同意解決川普時期，美國對日本鋼鋁徵稅的爭端，雷蒙多釋出善意表示將設法解決歧見，也表示雙方合作優先事項包括解決供應鏈瓶頸與全球晶片荒，建立美日工商夥伴關係並應對氣候變遷。
提及中國時，雷蒙多也呼籲中國該「履行貿易協議」，其中指的是美中所簽訂的「第一階段貿易協議」中，中國承諾購買美國一定數量的飛機跟農產品，卻始終沒有兌現自己的承諾，以及尊重智慧財產權等等。