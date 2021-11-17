彰化移工涉虐案｜議員提議罰累犯仲介 勞動部：有困難
《四方報》報導，彰化縣近日發生一起外籍看護虐待老人事件，引發各界關切。縣議員曹嘉豪提出4點政策建議，期盼減少類似事件發生，包括加強移工法治教育宣導、要求仲介公司負責接續受害雇主空窗期等，勞動部向《四方報》記者表示，移工法治宣導一直都有在積極推廣，明年上路的一站式服務也會重點加強這塊。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-17 19:25:45
勞動部跨國勞動力管理組簡任視察葉明如表示，針對類似移工施虐事件，經地方政府社會處以「違反老人福利法51條」裁處後，勞動部就會將外國人廢聘並限令出國，同時將其註記為黑名單外國人士，永遠不得再來中華民國工作。不過，曹嘉豪提出，除了讓疑似施暴之移工停止工作，也希望中央訂立家屬報警後，要求原仲介公司指派專業合法移工接續照顧，協助受害雇主空窗期照護需求。
對此，葉明如表示，議員的提議與現行《就業服務法》的體制是不合的，因為目前移工聘雇及引進流程是「一個蘿蔔一個坑」的狀態，每個來台的移工都是由特定雇主將其引進，雇主的聘雇許可函上也都明確寫好移工的名字，因此很難要求仲介公司另外指派其他移工接續照護。如果仲介指派已經有其他雇主的移工進行照顧，等於是從事許可外工作，屬於違法。
此外，針對曹嘉豪提出，同間仲介公司若有累犯行為，應勒令該公司暫停招聘與派任業務3個月，若再犯者，情節重大可廢止營業許可。葉明如則表示，仲介公司從事就業服務的業務，若有違反相關規定才能予以裁處，外國人的傷害行為屬個人犯行，很難去向仲介公司追究責任。
另外，針對加強移工法治宣導部分，葉明如強調，勞動部原本就有積極推行，包括在移工入境時宣導台灣的風俗民情、動保權益、法律知識及觸法的後續責任等，境外的訓練機構也都會在移工來台前進行法治宣導。此外，明年將上路的一站式服務也將在這塊重點加強，盼更完善移工的法治觀念及對自身權益的了解。