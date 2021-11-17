東南亞國家薪資增幅快 越南明年預計達4.2%居全球之首
《四方報》報導，東南亞各國是正在崛起的新興國家，根據國際人力資源研究及分析機構（ECA International）最新的薪資報告顯示，隨著經濟復甦，東南亞國家將成為2022年和2021年薪資增幅最快的國家。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-17 19:25:03
國際人力資源研究及分析機構（ECA International）昨（16）日發布薪資報告，綜觀全球排名，預估漲幅最高的前三名國家分別為越南、中國和印度。東協國家中以越南增幅最大，明年的實際薪資漲幅預計達到4.2%，超越中國的4%和印度的3.6%。泰國則以3.2%增幅為居中位，馬來西亞則為2.8%、印尼2.5%、菲律賓2.1%，新加坡2%。其他亞洲地區包括台灣則為2%、韓國2.4%、香港1.1%。
該機構亞洲區總監關禮廉（Lee Quane）在聲明中表示，印尼和馬來西亞為本次疫情中受衝擊最嚴重的國家之一，「如果這些國家能在2022年將通膨控制住，隨著經濟逐漸復甦，勞工們看見的實際薪資漲幅將有望是區域中最高的」。此外，考慮到2021年東南亞各國薪資漲幅低，包括菲律賓僅0.5%、新加坡1.2%、馬來西亞1.5%，因此明年的薪資漲幅對東南亞各國勞工而言將是一次大幅的躍進，也讓東南亞成為薪資增幅最快的國家。
報告中指出，儘管在中東和美洲地區，部分國家表面上薪資增幅較高，但亞太地區通膨率將會低許多，因此明年薪資漲幅最高的地區依然為亞太地區，相較於其他地區幾乎高了一倍。