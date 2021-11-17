移工逛商店狂遇警察盤查 老闆心疼：換作是你不會無助？
《四方報》報導，盤查失聯移工是許多警察被交辦的工作和績效來源，但執行上卻難免有失當之處。日前，有民眾透過「許明偉新莊幫幫忙」臉書社團抱怨，稱自己經營東南亞雜貨店，店內客群以移工為主，卻因此頻繁遭受警察上門盤查，讓移工顧客們不勝其擾；他心疼移工之餘，也表示警察的盤查已經波及自己做生意。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-17 19:24:03
該名苦主在臉書貼文中表示，自己經營的東南亞雜貨店，販售泰國、印尼和東南亞等泡麵和雜貨，也有賣菸酒，客群基本上都是移工。儘管自己營業登記、菸酒販售皆有合法執照，但每個月還是會有2到3次警察來盤查，每次都有8至12位警察不等，客人在挑選商品時或結帳當下就會被要求出示居留證，讓很多客人感受不太好，也因此越來越少人光顧。
「警察進店要求任何執照、負責人簽名我們都很配合處理，可是當下詢問警察為什麼需要這麼多人、是有什麼狀況嗎？他們大部分都當作沒聽到不回覆，繼續要資料」，原PO無奈表示，「我們只希望能好好做生意，混口飯吃而已」。
從原PO貼出的影片中，可以看到至少6名穿著制服的警察魚貫走入店內，向櫃檯結帳的女客人要求查看證件。原PO說，「真的會很心疼這些遠赴他鄉打拼的移工，如果今天換作是你在國外工作，突然被ㄧ群警察圍著盤查，是不是也會很緊張內心很無助呢？」表示希望可以提供移工一個更舒適、購買家鄉味的環境。
對此，《四方報》記者致電詢問新莊分局，分局回應表示：「本分局為維護轄內良善之治安環境，且因應轄區治安需求，依相關法令規定對外籍人士易聚集場所規劃外事警察臨檢勤務，以消弭犯罪並防制街頭暴力、聚眾鬥毆等各類不法情事，並於疫情期間宣導相關防疫規定；維護良善之治安環境除有賴本分局治安團隊外，尚須市民朋友的配合、協助與支持」。