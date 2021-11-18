拜習視訊會　拜登沒提疫源調查與北京冬奧

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昨天的視訊會談是拜登今年元月就任以來，兩人第3度交手。
美方一名高層官員表示，兩位元首就COVID-19疫情交換意見，特別著重於「遏止並終結當前疫情的重要性」。
這位官員說，拜登與習近平也討論施打疫苗防疫的成效。
這位官員表示：「當然，拜登明確指出美國捐贈疫苗的做法，並強調捐贈疫苗的重要性，特別提及其他大量供應疫苗的國家也要比照辦理。」
這位官員說，兩人也討論「防範日後爆發疫情的重要性」，以及「解決全球公衛問題，透明在其中發揮的關鍵作用」。
視訊會談前，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登「始終關切」疫情起源，並說他「絕對不會在他向來關切的領域讓步」。
拜登今年8月發表聲明說，中國阻撓調查「疫情起源」的行動。
他表示：「全世界有必要知道怎麼回事，而真相大白之前，我不會善罷干休，負責任的國家不會卸責給世界上其他國家。」
於此同時，由於中國迫害新疆維吾爾穆斯林，鎮壓香港異議分子，以及對台和對西藏政策遭到國際間批評，人權倡議人士與美國聯邦眾議院共和黨籍議員呼籲，抵制明年2月北京主辦的冬季奧運。
儘管如此，一位拜登政府官員說，這次視訊會談「沒有提及」北京冬奧。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1101117