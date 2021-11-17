工程師借信用卡給移工女友　分手後竟報案謊稱遺失

一名侯姓竹科工程師與在台灣工作的印尼籍女移工交往，期間主動拿出信用卡供對方花用，沒想到在得知女移工懷孕消息後，他卻態度大轉變，不僅要求她墮胎，還向警局報案稱信用卡遺失，試圖栽贓女移工侵佔。所幸檢察官最終查明真相，女移工獲不起訴處分，侯男則涉誣告罪簽分偵辦。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-17 19:20:22
綜合媒體報導，侯男與女移工去年底透過交友軟體認識，兩人很快墜入愛河開始交往，由於女移工需常常搭高鐵到新竹與侯男見面，因此侯男也貼心地把信用卡借給女移工，用以支付交通費。
今年4月，女移工發現自己懷孕後，開心告知侯男這件喜訊，未料卻被侯男逼迫墮胎，兩人意見不合大吵一架後分手。事後，侯男竟向警方報案，謊稱信用卡遺失，還被人拿去台北市信義區的屈臣氏盜刷了四千多元，害女移工被依涉嫌侵占罪嫌函送北檢偵辦。
女移工到案後委屈的說出事情的來龍去脈，並拿出與侯男的甜蜜合照證明兩人確實曾經交往，信用卡也是侯男借給她的，她並未盜刷。檢察官隨後傳喚侯男到案說明，要求其解釋兩人的合照，質疑他怎麼會不知道信用卡去哪；侯男雖試圖辯解，但檢察官認定侯男根本知道信用卡在移工身上，因此將女移工不起訴處分，侯男則因涉犯誣告罪，被簽分偵辦。