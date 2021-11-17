林心如西裝外套下只穿內衣 美照4連發「性感腰窩辣翻」
女神林心如自製自演的《華燈初上》將於Netflix上架，昨（16）日她在臉書公開4張美照，為新戲造勢宣傳，其中一套造型尺度大開，林心如性感中空，西裝外套下只穿1件針織內衣，搭配貼身長裙，露出迷人腰窩，大片雪白酥胸盡洩，迷倒不少粉絲。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-17 18:38:45｜2021-11-17 19:24:23
林心如和時尚雜誌《Purple Pearl》合作，拍攝4組風情萬種的時尚大片，除了令人驚豔的針織套裝，林心如還換上鮮紅低胸蓬裙、露腰緞面禮服，展現不同風格的女人味，另一套深V動物紋洋裝，林心如搭配過膝長靴，露出大腿「絕對領域」，頸戴珍珠項鍊，女王氣勢十足。
各種風格皆能駕馭的林心如，在《華燈初上》也是華服一套換過一套，劇中她飾演80年代酒店媽媽桑，劇組斥資2.5億重現歡場繁華盛況，「定裝一個人50套起跳，光定裝就花了2天。」林心如周旋在警探楊祐寧、作家情人鳳小岳、前夫鄭元暢、酒店對手吳慷仁之間，複雜的愛恨糾葛令人期待。
《華燈初上》將於11月22日MUVIE CINEMAS威秀影城TITAN巨幕影廳舉行世界首映，總製作人兼女主角林心如、導演連奕琦、金鐘編劇杜政哲受邀將參與映後，11月26日Netflix上線第一部前八集。