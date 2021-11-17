打完疫苗才能來跨年！紐約「時報廣場倒數」恢復開放

紐約時報廣場的跨年倒數活動去年因新冠疫情大流行而不開放，不過紐約市長白思豪（Bill de Blasio）16日宣布今年將重新對外開放，預計2021的跨年夜將再度擠滿狂歡人潮，想參加的民眾只要憑完整疫苗接種證明即可入場，若無法施打疫苗也可以提供72小時內的核酸檢測陰性結果證明入場。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-17 19:03:32
去年時報廣場（Times Square）著名的跨年倒數活動，因疫情而縮減規模，封鎖範圍縮小至2個街區，當天禁止了一般民眾入場狂歡，也是時報廣場114年來首度沒有人群在跨年夜和元旦當天進入。不過綜合《華盛頓郵報》、《紐約時報》等外媒報導，白思豪表示將向世界證明「紐約回來了」，儘管待訂事項還有許多，但執政團隊會確保這場盛會順利進行，一切看起來非常樂觀。
而跨年夜也將是紐約市長白思豪任內最後一場重大活動，除夕過後紐約市第110任市長亞當斯（Eric Adams）將於2022年1月1日就職。過去7天紐約市平均每日增加1088例確診，但重症住院率極低且有74.6％市民至少接種一劑疫苗，不少紐約熱門景點也需出示疫苗接種證明才能入內，包括博物館、百老匯表演、酒吧、室內餐廳等。
時報廣場聯盟主席哈里斯（Tom Harris）表示，所有參加跨年活動的民眾必須出示完整接種證明，若因身體殘疾等特殊條件無法接種疫苗，也可以提供72小時內PCR採檢陰性的證明並配戴口罩進場，至於無法施打疫苗的5歲以下兒童，則需由完整接種的成人陪同。
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