名家論壇》張之豪／拜習會的政治照妖鏡

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這個舉動，是為了避免美中關係惡化，雙方元首會談，確保沒有誤判、擦槍走火的狀況。簡單說，美國至少要製造出一個「風險控管」的機制，日後若真的發生了什麼事，莫怪我沒試著和平地跟你溝通過。
雙方也沒有講什麼新名詞，各自把過去立場重申，中國說他的「一中原則」，美國說他的「一中政策」。
中國說「以台制華是在玩火」，美國就回敬「反對任何單方面改變台海和平穩定現狀的舉動」。
都是過去幾十年聽爛了、講爛了的老調，都沒講什麼新語。
然後中國媒體就開始大肆宣傳，「拜登重申不支持台獨」、「再次打臉民進黨」。
無獨有偶，台灣許多媒體也跟著一起這麼報導。
「美國不支持台獨」這個命題，本身，就要非常具有奴性，才會覺得有意義。
美國的立場很簡單，這麼多年來都一樣。
你台灣晚餐想吃什麼，你自己決定，你要吃麵，吃飯，都是你的決定。吃了以後，會拉肚子或是變健康，都是你要自己做好研究、做好評估的。
大人大種了，不要什麼事都要別人幫你決定，澡幫你洗、褲子幫你穿、結婚對象幫你相親好，要不要獨立還是統一，也讓他幫你決定就好了？
你自己決定晚餐吃什麼，他美國只有一個條件，你的晚餐錢，要是跟他做生意之後，賺來的錢。
至於如果有人要拿刀架著你，逼你吃這吃那，這個他美國就不同意。
美國在意的是台灣自己決定的「權利」，台灣要做什麼決定，那是台灣的事。
中國的立場也很簡單，他要你吃牢飯。
只要進來到中國監牢裡，保證餵你三餐，但重點是，他餵你什麼，你就得吃什麼，沒得選。吃鮑魚還是餿水，他說了算。
在台灣，也有少數人喜歡這樣，他不想去想晚餐要吃什麼，他就是要人餵。
美國當然不支持台獨，美國支持的是「台灣決定自己命運的權利」。
台灣要不要獨立，獨立的過程要負起怎樣的責任，防禦自我要付出多少代價，這都是台灣自己要做的評估。
我們需要時間，我們需要醞釀，我們需要厚植實力，我們也需要運作出對台灣友善的國際關係，運作出讓盟友得以幫助我們的路徑與模式。
防疫物資捐出的Taiwan Can Help，積極有意義參與國際組織，甚至研發新疫苗，做出獨步全球的半導體，都是這個的一部份。當然，這些，都需要有電，沒有三接，就沒這電。
就是有許多台灣人要獨立，才搞得這麼累，才窮盡一生在努力，就是要促成台灣獨立。就是要台灣做個自己決定今晚要吃什麼的自由人。
如果只是要跪下吃牢飯，這對奴隸來說，很輕鬆、容易，一點困難都沒有。
美國拚了老命，保護台灣，保護台灣決定的權利。
問題是，台灣人，晚餐到底想吃什麼？是要自己想，還是要別人餵？
下次你再聽到有人拿著「美國不支持台灣獨立」在那裡柯柯笑的時候，你就可以清楚指出，啊，這就是個抱怨別人沒幫他穿褲子的奴隸巨嬰。
●張之豪／基隆市議員、前總統府文稿小組成員
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