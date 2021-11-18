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曾莞婷大眼惹禍被教訓　學姊叫進廁所呼巴掌

▲曾莞婷求學時期險被霸凌。（圖／TVBS提供）
▲曾莞婷求學時期險被霸凌。（圖／TVBS提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-11-18 09:53:44

曾莞婷在TVBS八點檔《機智校園生活》飾演「最性感訓導主任」，昨（17日）領軍岳軒、林輝瑝、黃柏峰、王新凱、劉敬、鄭豐毅、陳彥廷，出席哈福高中師生見面會，曾莞婷以一襲藍色西裝霸氣出場，單穿西裝外套露出性感深V，好身材展露無遺。談到校園回憶，校花級的曾莞婷是風雲人物，因為眼睛太大，被學姊誤會在瞪人，把她叫進廁所教訓。

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▲黃柏峰（左起）、劉敬、陳彥廷、曾莞婷、岳軒、王新凱、鄭豐毅、林輝瑝為新戲造勢。（圖／TVBS提供）
▲黃柏峰（左起）、劉敬、陳彥廷、曾莞婷、岳軒、王新凱、鄭豐毅、林輝瑝為新戲造勢。（圖／TVBS提供）
曾莞婷學生時期是乖孩子，也算風雲人物，不過曾被一群學姊帶到廁所，作勢想打她巴掌，「她以為我在瞪她，但我沒有。」還好有學長在門口警告學姊說：「不能動她。」讓她逃過一劫。曾莞婷戲中詮釋母胎單身訓導主任，談起過去自己校園戀愛史，她形容是清純派，牽牽小手到公園或是美術館約會，但也因為偷談戀愛曾被媽媽禁足，還扣零用錢。

▲岳軒（前排左）、林輝瑝（前排右）秀腹肌大膽撩曾莞婷。（圖／TVBS提供）
▲岳軒（前排左）、林輝瑝（前排右）秀腹肌大膽撩曾莞婷。（圖／TVBS提供）
此次和一群小鮮肉合作，問起曾莞婷是否介意姊弟戀？她表示談起戀愛雖然是理智派，但若遇到弟弟攻勢很猛烈的話，也是有可能，「這部分的話我是滿傳統保守，過去也沒有和年紀這麼輕的人交往過，劇本現在也是沒有這樣角色關係，不過如果是小鮮肉，但年紀差距沒那麼大是可以考慮的。」小6歲以內她願意開放綠燈，但事業得意的她，自認逐漸走向不婚，媽媽也沒催她結婚，《機智校園生活》將於12月播出。


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