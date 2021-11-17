勞動部小人提計畫助企業轉型創雙贏 加碼推到府育才服務

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今 (17) 日舉辦「小型企業人力提升計畫」年終成果會，現場邀請 4 家企業分享訓練成果，超過 100 位廠商及訓練單位等代表到場參與，彼此觀摩交流。勞動部推出「小型企業人力提升計畫」為企業開辦個別型或聯合型客製化訓練課程，到府育才獲好評，今年雲嘉南轄區超過 410 家企業申請，開辦近 2,000 門課程，逾萬名在職勞工受惠，另為協助企業，今年亦開辦不少 AI 及資安領域課程，提高企業競爭力。

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▲勞動部雲嘉南分署舉辦「小型企業人力提升計畫」年終成果會，現場邀請企業分享訓練成果（圖／記者張振興攝，2021,11,17）

勞動部勞動力發展署 雲嘉南分署長劉邦棟表示，企業培養人才不易，小人提計畫可減輕企業人事訓練成本，強化勞工職能，近年有愈來愈多企業運用政府資源培育人才，顯見已有不少企業對人才專業能力的提升相當重視。分署日前辦理大師名人講座邀請勞基法巨擘邱駿彥教授暢談勞動權益，今日接力舉辦小人提成果發表，對企業界勞資雙方職能提升建立口碑，不少企業肯定讚許，反應熱烈，期待未來疫情消失後，拼生產力，拼就業力，拼競爭力，三力齊聚。