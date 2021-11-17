孫道存72歲癌逝！孫芸芸代償上億 「爸爸永遠是爸爸」
太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，今（17）日傳出因癌症過世，享壽72歲。孫道存和第二任妻子何念慈的二女兒孫芸芸，有「台灣第一名媛」美譽，在孫道存欠稅3億元的時候，身邊眾多女人中，竟是孫芸芸出面伸援手，向銀行擔保借錢，在期限最後一天代償頭期款1億元。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-17 20:24:54｜2021-11-17 20:38:29
孫芸芸從小受到孫道存疼愛，8歲收到人生的第一顆鑽石、13歲擁有第一個香奈兒名牌包。孫道存規定孫芸芸念書的時候，一小時要通話一次，管孫芸芸非常嚴格，貌美如花的孫芸芸，十來歲走在路上就被星探搭訕，把孫道存氣得半死，「爸爸很保護我，我很早就知道他不會准我走演藝圈。」
孫芸芸雖然沒有當明星，在名媛界也是數一數二大人物，1999年和微風廣場董事長廖鎮漢結婚後，晉升「台灣第一名媛」。孫道存與何念慈的31年婚姻雖是貌合神離，但孫芸芸很孝順，在爸爸敗光家產之際，還是她出面幫忙籌保金、償還債務。
孫道存風流揮霍，娶回同學女兒最轟動，孫芸芸曾被問到會不會想跟爸爸切割，她說：「怎麼切？爸爸永遠是爸爸，我也就是很希望他開心。」在痛失父親之後，孫芸芸心碎回應：「太電前董事長孫道存在所有家人陪伴下，於17日安詳辭世，感謝各界關心與問好。家父生前有特別交代身後事宜，一切低調處理。」