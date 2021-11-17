退伍少校侵入左營軍區　檢方聲請羈押禁見

海軍陸戰隊指揮部在11月12日遭已退伍的陳姓少校持偽造證件侵入左營軍區，於離營之際經衛哨兵檢查時逃逸，陳姓少校昨（16）天晚間在三民區租屋處遭逮，橋頭地檢署今日晚間指出，經檢察官訊問認為陳嫌涉犯要塞堡壘地帶法、國家安全法及非法刺探公務秘密罪嫌等重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-17 20:18:00
專案小組調查發現陳嫌疑似曾於109年12月間向軍中同事刺探公務上之電磁檔 案，遭軍方察覺有異而未得逞，沒想到又在11月12日深夜11點27分，持偽 造的臨時身分證明，以未帶識別證為由，矇騙衛哨兵，進入屬於要塞堡壘地帶之海軍左營基地，13日凌晨零點24分欲離去時，因神情有異，經衛哨兵查證，陳嫌欲搶回偽造之身分證明未果，立即跑步逃離
檢方指出，34歲的陳嫌逃逸後因有逃亡之事實，且可能滅證及串證，橋頭地檢署檢察官立即核發拘票，指揮專案小組拘提陳嫌，並於11月16日深夜10點35分在高雄市三民區將陳嫌拘提到案說明。
案經檢察官陳俊宏訊問後，認為陳嫌涉犯要塞堡壘地帶法第6條第1款、第10條1項侵入要塞堡壘地帶（第一區）罪嫌及國家 安全法第2條之1第3款、第5條之1第3 項非法刺探公務秘密罪嫌等重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見，後續將由檢察官及專案小組持續追查。