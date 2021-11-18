用130小時製作超精細《戰神》利維坦之斧 連總監都說讚
索尼互動娛樂（SIE，SONY Interactive Entertainment）旗下聖塔莫尼卡 Santa Monica 工作室所打造的父子溫情北歐遊《戰神》，由於其絕佳的故事塑造與遊戲體驗，收穫了眾多玩家喜愛，更成為系列至今最廣受好評的一作。而近日就有位法國鐵粉玩家耗費130小時，相當細緻地打造出遊戲中的「利維坦之斧」、完成度極高，就連《戰神》總監 Cory Barlog 都幫他點讚。
生活消費中心/綜合報導
2021-11-18 06:14:36
在《戰神》這款續作中，主角克雷多斯獲得名為「利維坦之斧」的全新武器，陪玩家在旅途中廝殺許久。製作者Megret Agnès在Twitter上表示，製作這把斧頭花了他130個小時。並且這是在他製作完第一把斧頭快一年之後，打造的第二把利維坦之斧。 這把斧頭擁有非常精細的細節，不僅刀刃和刀柄上擁有黃金裝飾，而且木頭處也完成了浮雕，將遊戲中的細節顯露無遺，不難看出為何得耗費如此多時間。
這把利維坦之斧做工精緻，甚至連聖塔莫尼卡工作室的創意總監、《戰神》的導演、設計師和編劇 Cory Barlog 都認可了 Megret Agnès 的功夫，在 Megret Agnès 的 Twitter 上回覆了一張克雷多斯點頭的gif動圖和愛心。