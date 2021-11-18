《全明星》男星「裡面什麼都沒穿」！霸氣喊：不怕貼標籤
周予天才剛以《全明星運動會》第二季走紅、被節目封「水道速男」，他即將推出首張創作專輯《IDoL》要告訴大家，他不畏被定型、無謂標籤化。周予天破天荒拍攝專輯同名寫真集時，全裸只拿著一件西裝外套的養眼照，用別出心裁的方式，告訴大家西裝象徵偶像的標籤，他喊話：「不怕大家在我身上貼標籤，只要知道自己是誰就好！」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-18 07:30:00
說到周予天，大家的第一印象是創作歌手、美國名校高材生、游泳健將、或是周興哲的哥哥等，他自認在螢幕前不善言辭，想要用作品表達真實自我，所以希望大家不只是透過螢幕拼湊出一個他，而更希望藉由周予天唱作的音樂了解他。周予天提及專輯催生過程，也感嘆一波三折，「原本要在夏天就推出，但是遇上疫情，包括節目也一起停擺，多少有些心裡的煎熬。」
周予天將同時推出全新創作專輯《IDoL》和同名寫真集，周予天在團隊安排下拍攝特別的形象照，只見他在照片中全裸蹲下，僅用一件西裝遮住身體，露出小麥色的強壯胸臂和雙腿，引人遐思，他自己很喜歡這張照片的意涵，寓意西裝就像是「IDoL」的標籤，唯有褪去衣裳後，可以一窺內心的全貌。