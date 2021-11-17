柯文哲訪羅智強 贈藍白拖、紅豆湯驚呼恐成「藍白紅共」
台北市長柯文哲今（17）日晚間應國民黨台北市議員羅智強之邀，前往凱達格蘭大道夜訪，並參與羅智強的直播節目。而在議會市政總質詢時，柯文哲曾經承諾會到場探視並贈送「藍白拖」，而柯文哲今日也信守承諾赴約，除了贈送藍白拖外，更帶了一箱紅豆湯慰勞現場人員。而羅智強直呼柯文哲常被批評「白目」，因此也反贈了柯文哲一副黑色墨鏡。
記者丁上程／台北報導
2021-11-17 21:25:45
羅智強日前在議會質詢柯文哲時，曾經把整個帳篷帶進台北市議會的議場中，更在質詢時邀請柯文哲一同到凱道「睡一晚」，而柯文哲當時僅以「很久沒露營了」婉拒。最後柯文哲也答應羅智強「會到現場看看」，並允諾會帶著當初答應要送羅智強的「藍白拖」到現場，並且應工作人員之邀，在藍白拖上簽上名。而羅智強也秀出另一雙錶框的藍白拖，上面則有前總統馬英九的簽名。
昨日羅智強率先預告，表示柯文哲將在今日晚間帶著藍白拖以及紅豆湯，到他的夜宿現場慰勞。而柯文哲則以不公開行程的形式，約於晚間8時40分左右抵達現場，並且依約帶著藍白拖與紅豆湯。羅智強在現場也打趣說道，藍白拖已經象徵藍白合了，市長再送紅豆湯，豈不成了「藍白紅共」？對此柯文哲聽聞後哈哈大笑，並表示「應該要送綠豆湯，選錯了。」