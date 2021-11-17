陳建仁訪奧斯威辛紀念館 交付TAIWAN牌匾籲珍視自由
（中央社記者鍾佑貞台北17日電）外交部表示，前副總統陳建仁伉儷今天應波蘭奧斯威辛國家博物紀念館邀請出席揭牌儀式，並交付象徵雙方合作的「TAIWAN」牌匾。他致詞時呼籲外界，珍惜得來不易的自由及民主。
外交部晚間發布新聞稿指出，陳建仁把象徵雙方合作的「TAIWAN」牌匾，交付奧斯威辛國家博物紀念館副館長卡磋志克（Andrzej Kacorzyk）。館方後續會將牌匾鑲列在捐助牆上，以表彰台灣堅定捍衛人權、自由及促進國際人權教育的貢獻。
陳建仁致詞時，向現場的代表及館方人員強調，台灣樂意以實際行動展現對人權價值的高度支持。此次與波蘭合作，運用科技將集中營的歷史傷痛轉化、重生為啟發當代及後人維護人權的重要性，將教育素材傳播給更多人，以共同省思大屠殺所帶來的無比傷痛，深具意義。
陳建仁也呼籲，永遠不要忘記奧斯威辛的故事，不要再讓悲劇重演，更應珍惜得來不易的人權保障、民主自由體制與生活方式。
外交部指出，奧斯威辛國家博物紀念館是世界現存規模最大、保存最完整的二戰納粹集中營遺址。台灣是第一個與奧斯威辛國家博物紀念館合作的東亞國家，雙邊合作運用新科技，增進世人對集中營歷史的了解。（編輯：楊凱翔）1101117