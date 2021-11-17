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移工重啟入境　首批7名印尼看護抵台

▲流行疫情指揮中心日前宣布外籍移工重啟入境，17日晚間首批共7名看護移工搭機來台。（示意圖，非當事人／shutterstock）
▲流行疫情指揮中心日前宣布外籍移工重啟入境，17日晚間首批共7名看護移工搭機來台。（示意圖，非當事人／shutterstock）

中央社

2021-11-17 22:11:12

（中央社記者吳睿騏桃園機場17日電）中央流行疫情指揮中心11日宣布外籍移工重啟入境，今晚有首批7名看護移工搭機來台，她們透過翻譯表示，大約等了一到兩年才順利成行，如今可以來台灣工作非常開心。

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首批在重啟入境後申請來台的移工，晚間分別有4人搭乘華航CI-762班機於8時48分及3人搭乘長榮航空BR-238班機，於8時57分抵達桃園國際機場，移工入境後由勞動部派員接機，並進行來台注意事項，以及入住集中檢疫所相關規定宣導。

一名不會說中文的移工透過翻譯表示，兩年前原本計劃來台工作，但因為疫情的影響而停擺，等了兩年才終於成行；另一名移工則表示，她等待了一年多終於成行，很開心可以到台灣工作。

桃園國際機場國境單位表示，移工入境後由勞動部以專案處理，由專人引導在線上填寫電子入境檢疫系統，並經由機場檢疫人員完成審核作業，完成深喉唾液採檢後，再依人數多寡及檢疫所位置分布，以防疫車隊送往集中檢疫所進行檢疫。

國境單位表示，若移工在過去14天內曾經出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關症狀，將通知集檢所，以進行後續的二次採檢評估及相關檢疫措施安排。

考量去年印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，指揮中心從去年12月4日起暫停引進印尼移工，後再因國內及國際疫情升溫，從今年5月19日起，除已持有居留證或經專案許可者外，所有移工暫緩入境。

指揮中心11日宣布重新開放，並採二階段專案引進移工，明年2月14日前移工入境全數採集中檢疫，入住集中檢疫所，包含檢疫14天及自主健康管理7天，並遵守境內外防疫措施。

移工在機場入境時需要PCR檢測一次，後續檢疫14日，並於檢疫結束前再一次PCR檢測，檢測結果陰性者，銜接自主健康管理7日，且雇主必須在勞動部指定地點安排移工自主健康管理，並於自主健康管理期間辦理一次快篩。（編輯：吳協昌）1101117

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