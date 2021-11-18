名嘴宣布投入民進黨新北議員初選 張銘祐盼大文山多一席
民進黨新人輩出，繼正國會卓冠廷、新潮流顏蔚慈、湧言會李宇翔、英系陳霖翰、蘇系黃韋鈞等人投入黨內的初選後，名嘴張銘祐今（18）日也宣布角逐民進黨新北市新店、深坑、石碇、坪林、烏來區的議員提名；張銘祐盼大文山地區能多一席，讓世代共好、服務更好。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-18 09:37:22
張銘祐今日在臉書PO文表示，經過長時間思考，深入了解各方意見及衡量現況下，將擔負起為民進黨再拼多一席議員的責任；並強調這次投入新北市議員的選戰，不是為了競爭，而是期待跟隨新北市議員陳永福腳步，為民進黨成功搶下第二席議員席次，一起讓大文山地區建設更好、發展更順利，成為進步的共榮城市，一步步翻轉政黨發展不平衡的現況。
張銘祐指出，2020年在大文山參選立委，是人生第一次參與選戰，只有短短110多天，最後沒有成功翻轉大文山，但能獲得73755位鄉親的信任與支持，也代表民進黨在地深耕最久的新北市議員陳永福，「因為有他願意承擔，全力輔選銘祐，才能有如此成績」；今日正式宣布參選，希望鄉親讓銘祐成為新世代、新家庭的代言人，成為「會說、會做的張銘祐！」
張銘祐說，他不是出生在一個富有之家，自從國中畢業後，幾乎都是半工半讀，回顧整個求學與工作過程，並非一路順遂，因此當自己開始組家庭，更注重孩子們的成長，當年會選擇來到新店成家立業，就是希望能夠打造出一個健全的生活空間；此外，他沒有豐厚的資源，需要大家的協助，讓世代團結共同相挺，讓我們一起努力，讓大文山能夠更新2.0！