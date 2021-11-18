鋒面來襲！北台灣濕涼到週六 下週強冷空氣低溫急凍12度
中央氣象局表示，今（18）日受微弱鋒面通過及東北季風稍增強影響，北部及東北部天氣轉濕涼，其他地區早晚亦涼，平均低溫僅剩20度，一直到週六才會回溫；中部以北、東半部地區、南部山區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲。
編輯中心／綜合報導
2021-11-18 06:43:10｜2021-11-18 06:47:57
今日起變天，氣象局指出，北台灣的天氣手到東北風鋒面形成影響，將明顯轉濕涼，北部、東部水氣增多，中部地區、東半部、南部山區也有短暫雨，早晚亦偏涼。氣溫方面，北部低溫下探18度，其他地區約為20度，涼冷天氣將持續到週六才會回溫。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日東北季風南下，冷空氣很弱，北台因雲多降雨而轉涼，其他地區氣溫變化很小；北、東有局部雨，中部亦有零星降雨的機率。週六起東北季風減弱，北部多雲、中南部晴朗穩定，東半部偶局部短暫雨。
吳德榮說明，下週一又有另波鋒面通過、強冷空氣南下、氣溫遽降，北、東有雨，愈晚愈濕冷，下週一晚至週二清晨，氣溫已降至最低，北台灣平地最低氣溫約降至12度左右；下週二白天起至週四清晨，各地轉乾冷，下週四白天起冷空氣減弱，氣溫回升。（編輯：林莞茜）