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共軍發展極音速飛彈　美防長重申：進逼挑戰

▲ 美國國防部長奧斯汀擔憂中國持續發展軍力，認為中國是美國步步進逼的挑戰。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 美國國防部長奧斯汀擔憂中國持續發展軍力，認為中國是美國步步進逼的挑戰。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-18 08:38:08

（中央社記者江今葉華盛頓17日專電）美國參謀首長聯席會議副主席海頓擔憂，中國發展極音速飛彈終將使中國有能力對美國發動核武突襲；國防部長奧斯汀也擔憂中國持續發展軍力，認為中國是美國步步進逼的挑戰。

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即將卸任的海頓（John Hyten）昨晚接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪。他在談到共軍夏天進行超音速飛彈試射細節時透露，中國以5倍音速的速度發射一枚飛彈，繞著地球飛行並丟下一個極音速滑翔載具，這一載具一路飛回中國，並對在中國的一個目標造成影響。當被問到是否擊中時，他表示，「夠接近了」。

海頓相信，中國有朝一日將可能利用這項技術，對美國發動核武突襲，他也呼籲華府應當更認真看待中國的試射。

英國金融時報之前引述消息人士報導，中國軍方在7月27日與8月13日兩度測試極音速武器。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）將此形容為史普尼克（Sputnik）時刻。史普尼克是蘇聯於1957年發射的第一顆人造衛星，蘇聯因而在冷戰時期的太空競賽中處於領先地位，震撼西方世界。

奧斯汀（Lloyd Austin）今天在媒體簡報上被問及對中國試射極音速飛彈的看法時表示，他不會使用「史普尼克時刻」這樣的說法，但他確實擔憂中國持續發展的軍事能力。

奧斯汀重申，中國是美國步步進逼的挑戰，美方會盡一切努力開發正確能力與概念，以能在任何類型的競賽和未來發展中發揮作用。「這包括中國、俄羅斯或任何其他想要與我們對抗的國家」。

問及共軍已經能部署中程極音速飛彈而美軍仍不行時，奧斯汀表示不知道共軍是否已部署這些武器，但知道共軍正在測試中。

奧斯汀說，美軍會持續加快發展軍力，且著眼於全方位能力，而不僅是對手的某一特定能力，「我相信我們擁有全面的強大能力」。（編輯：郭中翰）1101118

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