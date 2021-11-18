共軍發展極音速飛彈　美防長重申：進逼挑戰

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海頓相信，中國有朝一日將可能利用這項技術，對美國發動核武突襲，他也呼籲華府應當更認真看待中國的試射。
英國金融時報之前引述消息人士報導，中國軍方在7月27日與8月13日兩度測試極音速武器。
美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）將此形容為史普尼克（Sputnik）時刻。史普尼克是蘇聯於1957年發射的第一顆人造衛星，蘇聯因而在冷戰時期的太空競賽中處於領先地位，震撼西方世界。
奧斯汀（Lloyd Austin）今天在媒體簡報上被問及對中國試射極音速飛彈的看法時表示，他不會使用「史普尼克時刻」這樣的說法，但他確實擔憂中國持續發展的軍事能力。
奧斯汀重申，中國是美國步步進逼的挑戰，美方會盡一切努力開發正確能力與概念，以能在任何類型的競賽和未來發展中發揮作用。「這包括中國、俄羅斯或任何其他想要與我們對抗的國家」。
問及共軍已經能部署中程極音速飛彈而美軍仍不行時，奧斯汀表示不知道共軍是否已部署這些武器，但知道共軍正在測試中。
奧斯汀說，美軍會持續加快發展軍力，且著眼於全方位能力，而不僅是對手的某一特定能力，「我相信我們擁有全面的強大能力」。（編輯：郭中翰）1101118