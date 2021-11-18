美國報告：共軍可能具初步侵台能力　應提升軍事威懾度

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在報告中，USCC花了一整個章節探討台海情勢，題為《台海威懾危險時期：中國軍力與對台開戰決策》(Dangerous Period for Cross-Strait Deterrence: Chinese Military Capabilities & Decision-Making for a War over Taiwan)。
報告指出，北京對台行動日益具脅迫性，兩岸現狀幾乎每天都在承受壓力，軍事危機發生的可能性也提高；加上過去20年，解放軍系統性規劃、訓練及打造犯台所須軍隊，現在已有能力對台發動海空封鎖、網攻與導彈攻擊，評估已具備或很快就能取得初步犯台能力，並同時嚇阻、延遲或擊退美國干預。
報告並警告，如果中國的領導人判斷，侵台行動在政治和軍事面上，不會激起美國的快速果斷反應，那麼美國政策缺乏清晰度則可能導致威懾失敗，呼籲美國國會，應授權並撥款讓台灣從美國購買國防物品，資助在印太地區部署巡航導彈、彈道導彈及其他武器，同時增加監視資金。
北京一直宣稱台灣是中國不可分割的一部分，在本週與美國總統拜登(Joe Biden)的視訊通話中，中國國家主席習近平重申，世界上只有一個中國，實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望，若是台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，北京將不得不採取「斷然措施」。
該報告也建議國會，考慮以立法方式，降低美國投資者面臨的風險，以及在中國投資的利益，以期解決美中之間一系列的經濟問題。