想念泰國街邊美食現在不用出國 必吃小吃、伴手禮這裡買
好想去泰國！熱呼呼酸辣麵、飄香道地烤豬肉串，泰國街邊美食你最想念哪味？新光三越台北信義新天地舉辦北台灣最盛大的「泰國美食展」，從道地小吃、Bento超味魷魚全台獨家口味零嘴，再到當地熱賣的阿嬤牌香皂、蛇牌爽身粉等網友愛用好物，通通不用出國就能一解相思苦。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-20 11:00:00
請出泰國媽媽廚師團進駐信義區，醃漬入味的香噴噴「烤豬肉串」搭配甜鹹甜鹹「糯米飯」，再來一碗香辣有勁的「海鮮酸辣湯麵」，喝著陪伴曼谷人長大的香蕉口味「VITA維他豆奶」國民飲品，還有去泰國一定要喝的「大象啤酒」和「SINGHA勝獅啤酒」，差點現場打開來把這當夜市邊逛邊喝。
泰國美食展當然要有台人赴泰旅遊必買的「Bento超味魷魚」，常見藍紅橘三色的蒜辣、香辣、麻辣口味不夠看，竟然獨家引進黃綠紫三色的泰式酸辣、檸檬海鮮、醬燒魷魚新口味！
泰國特有冬陰KOBKOB洋芋片、PAPRIKA馬鈴薯國民餅乾，還有椰子、香蕉、香蘭等獨特口味的ELLSE泰國小蛋糕及Euro蛋黃派，讓人食指大動。廚藝厲害的讀者，還可以補貨明星魚露、椰漿、酸辣奶湯粉、曼達辣醬等調味料。
只到明（21）日的泰國美食展還沒去過？現在趕快手刀衝！小老闆海苔片、MAMA酸辣杯麵從新光三越APP，整箱下單還有66折起優惠。