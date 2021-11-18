長年恩怨爆發；亞馬遜揮拳 將拒收英Visa信用卡

MoneyDJ新聞 2021-11-18 07:31:26 記者 陳苓 報導
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亞馬遜(Amazon)和Visa的多年冤仇急遽升溫。亞馬遜宣布，Visa費用過高，明年初起不再接受英國的Visa信用卡，Visa股價聞訊跳空重挫。
MoneyDJ iQuote報價顯示，週三(17日)Visa跳空大跌4.70%、收205.06美元，創2月19日以來收盤低。
17日亞馬遜上揚0.23%、收3,549.00美元。
華爾街日報、Business Insider報導，亞馬遜告知客戶，明年1月19日不再接受英國發行的Visa信用卡。亞馬遜發言人表示，信用卡交易的交換費(interchange fee)過高，意味購物者需要支付更高價格。顧客用信用卡結帳時，商家必須向發卡銀行繳納交換費，此一費率由Visa和萬事達卡(Mastercard)等信用卡巨擘設定，費率各自不同，例如有旅行獎勵的卡片費率較高，通常為2%或2%以上。
亞馬遜發言人指出，科技不斷進展，這些成本應該隨著時間下降，但是費率卻維持高檔、甚至提高。Visa試圖化解事端，讓客戶能在1月期限後，繼續使用英國Visa信用卡。今年稍早Visa提高了部分信用卡的交易費用，受影響的多為網路業者。
交換費讓零售商和信用卡業者成了世仇，不過Visa和萬事達卡向來握有優勢，美國現金付款的比重連年下滑，疫情也加速了數位支付浪潮，零售商若不接受信用卡，銷售將會暴跌。但是亞馬遜是個例外，身為全球零售巨擘，亞馬遜早已在其他市場出手對付Visa，像是新加坡和澳洲民眾用Visa信用卡結帳，需繳交附加費。亞馬遜也和其他大型商家一起提告，指控Visa、萬事達卡、大型發卡銀行共謀避免交換費的競爭。
儘管如此，Cowen分析師George Mihalos認為，亞馬遜這次出招，比較像是警訊、未直擊要害。亞馬遜的英國淨銷售只有美國的1/10，拒收英國Visa信用卡對Visa的衝擊「微不足道」(de minimis)。
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資料來源-MoneyDJ理財