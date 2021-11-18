捷克學者：新政府對北京將趨強硬　強化對台關係

（中央社記者林育立柏林17日專電）捷克10月國會大選，近期將成立新政府，有學者在最近發布的一份報告中研判，新政府對中國立場將趨向強硬，並強化對台關係。
捷克中國專家傅賢毅（Filip Šebok）在智庫「國際事務協會」（AMO）15日出版的年度外交政策報告中分析，自從參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）去年底訪問台灣以來，捷克與中國的關係就進入「冬眠」狀態，除了總統齊曼（Miloš Zeman）2月在中國與中東歐峰會的發言外，雙方高層沒有接觸，引進2019冠狀病毒疾病（COVID-19）中國疫苗最後不了了之；經貿關係也趨冷，中國國營的中信集團今年7月賣掉捷克梅迪亞媒體集團（Médea Group）的股份。
捷克10月國會大選，對中國持批判立場的在野黨勝出，傅賢毅因此預測，捷中關係未來可望維持選前基調，新疆和西藏的人權、香港、台灣、中資在敏感產業的投資仍是主要癥結，政府對中國態度轉向強硬，難免與親中的總統齊曼發生衝突。
他還研判，新政府執政後，捷克將多方面檢討與中國合作的關係，例如考慮與其他歐盟國家一起退出中國與中東歐國家的「16+1」合作機制；地方政府也將檢討與中國的關係，維索基納州（Vysočina）先前才以沒帶來實際好處為由，結束與中國湖北省的合作關係。
在對台關係部分，傅賢毅預測，捷克新政府將更靈活解釋「一個中國」政策，主動加強與台灣的接觸；鑑於未來有可能與台灣談判貿易協定，歐盟的層級也將如此。
捷克10月8、9日兩天舉行眾議院選舉，5個反對黨組成的兩大聯盟成功取得過半席次，齊曼可望於本月26日指派人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉（Petr Fiala）出任新總理。（編輯：郭中翰）1101118