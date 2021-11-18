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中官媒公開彭帥電郵聲稱「自己沒事」　外媒：真實性存疑

▲中國女網名將彭帥，日前自爆與中國國務院前副總理張高麗的不倫關係後，已多日沒有消息，甚至有分析指她已被軟禁。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國女網名將彭帥，日前自爆與中國國務院前副總理張高麗的不倫關係後，已多日沒有消息，甚至有分析指她已被軟禁。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-18 08:32:22｜2021-11-18 09:22:58

中國網球女將彭帥，日前因在微博上驚爆自己與中國前國務院副總理張高麗的不倫關係，不只貼文被迅速刪除，本人也有如人間蒸發一般，讓外界相當擔心她的安危。中國海外官媒《環球電視網》(CGTN)18日突然貼出一封聲稱是彭帥寫給WTA（國際女子網球協會）的信，推翻被性侵的指控，並說自己「一切安好」，不少外媒都認為，此信真實度存疑。

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根據美國《有線電視新聞網》(CNN)報導，《CGTN》在18日凌晨突然發布一封彭帥寫給WTA的英文電郵，信中她宣稱，WTA官網近日發布的新聞稿，內容並未經她本人證實，也未經過她同意就發布，至於新聞稿中所提及關於性侵的指控也不是事實，強調自己「沒失蹤，也很安全，只是在家休息，一切均好」。

▲中國官媒18日突然貼出一封聲稱是彭帥寫的信，向外界「報平安」。（圖／擷取自推特）
▲中國官媒18日突然貼出一封聲稱是彭帥寫的信，向外界「報平安」。（圖／擷取自推特）
《CNN》指出，雖然無法核實這封電郵的真偽，但也引述了WTA主席西蒙(Steve Simon)的說法，認為這封信讓人很難相信真的是出於彭帥之手，反而讓他更擔心彭帥的安危，強調：「必須允許彭帥能暢所欲言，不受任何脅迫或恐嚇。她的有關指控必須被尊重，並以完全透明的方式進行調查、而不是受到審查。」

《法國國際廣播電台》則分析，信件末了既沒有署名，也沒有日期，中間還出現一處間隔符號，不排除被修改過。觀察人士對此信是在什麼背景下寫的、是不是彭帥本人寫的，以及她是否在完全自願且自由的狀態下寫了此信，又或是由別人代筆，均存有疑慮。若彭帥本人認定上述事件並不真實，完全可以由她本人出面解釋，或是召開新聞發布會，或與WTA取得聯繫來澄清；如今的處理方式，反而讓人覺得欲蓋彌彰。

報導並引述英國體育記者詹姆斯.格雷(James gray)的看法，對於中國網協保證彭帥安全一事感到懷疑，因為這些保證都沒有來自中國以外的可靠來源，也沒有人能夠通過任何正常的方式聯繫到她。如果她真的很安全，言論行動也沒有受到審查，外界應能聯絡上她，而現在這個寫信的「彭帥」，是否與數週前指控張高麗性侵的彭帥是同一人，格雷無法確認。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院前副總理張高麗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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