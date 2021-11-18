中官媒公開彭帥電郵聲稱「自己沒事」　外媒：真實性存疑

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《CNN》指出，雖然無法核實這封電郵的真偽，但也引述了WTA主席西蒙(Steve Simon)的說法，認為這封信讓人很難相信真的是出於彭帥之手，反而讓他更擔心彭帥的安危，強調：「必須允許彭帥能暢所欲言，不受任何脅迫或恐嚇。她的有關指控必須被尊重，並以完全透明的方式進行調查、而不是受到審查。」
《法國國際廣播電台》則分析，信件末了既沒有署名，也沒有日期，中間還出現一處間隔符號，不排除被修改過。觀察人士對此信是在什麼背景下寫的、是不是彭帥本人寫的，以及她是否在完全自願且自由的狀態下寫了此信，又或是由別人代筆，均存有疑慮。若彭帥本人認定上述事件並不真實，完全可以由她本人出面解釋，或是召開新聞發布會，或與WTA取得聯繫來澄清；如今的處理方式，反而讓人覺得欲蓋彌彰。
報導並引述英國體育記者詹姆斯.格雷(James gray)的看法，對於中國網協保證彭帥安全一事感到懷疑，因為這些保證都沒有來自中國以外的可靠來源，也沒有人能夠通過任何正常的方式聯繫到她。如果她真的很安全，言論行動也沒有受到審查，外界應能聯絡上她，而現在這個寫信的「彭帥」，是否與數週前指控張高麗性侵的彭帥是同一人，格雷無法確認。
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