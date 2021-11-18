甩開美股！台股早盤衝破17800點、一度上漲66點
美股收黑，台股今（18）日早盤則延續漲勢，盤中更突破17800點，一度來到17830.37點、上漲66.33點，目前則拉回至17800點上下震盪、仍漲逾30點。
記者顏真真/台北報導
2021-11-18 09:46:06
在通膨及供應鏈疑慮，投資人預期美國聯準會（Fed）將會比預期更快升息，以抑制物價上漲，美股收黑，其中道瓊工業指數下跌211.17點，跌了0.58%，以35931.05點作收；標普500指數下跌12.15點，跌0.26%，收在4688.67點；那斯達克指數挫跌52.29點，跌0.33%，收在15921.57點；費城半導體指數下挫27.95點，跌幅0.72%，收3831.44點。
台股今日則不受美股收黑影響，早盤以17767.06點、上漲3.02點開出後，隨即攻破17800點，一度來到17830.37點，上漲66.33點，其中電子權值股台積電以613元、上漲3元開出，一度來到614元，目前在612元震盪，聯發科開盤更漲2.91%，股價來到1060元，鴻海則開平盤，股價來到107元，大立光開跌0.48%，股價來到2085元，而光電類股早盤表現強勢，友達跟群創都漲超過4%。
傳產的玻璃陶瓷類股漲逾2%，造紙也有1%以上的漲幅，倒是航運股也漲，貨櫃三雄長榮及陽明都有1%以上漲幅，而航空股的華航及長榮航都走跌，跌幅都超過1%，其中長榮航更跌逾2%。金融股今日早盤表現也亮眼，其中新光金漲逾5%，開發金及台企銀漲幅也有2%以上，而國泰金、兆豐金、上海商銀、彰銀及永豐金亦漲逾1%。