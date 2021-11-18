巴西聖保羅州18日起施打追加劑　包括科興疫苗

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聖保羅州免疫計畫督導保拉（Regiane de Paula）今天在疫情記者會指出，第3劑將使用目前可用的疫苗，包括被衛生部排除在外的CoronaVac。
CoronaVac是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）共同開發的COVID-19疫苗。
巴西衛生部建議的第3劑疫苗優先順序為BNT（Pfizer- BioNTech）、阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。
聖保羅州政府還在記者會指出，56%的州立醫院已經沒有COVID-19住院患者。州長多利亞（João Doria）強調，疫情指數改善是大規模接種疫苗的結果。
也因此，根據聖保羅州政府科學委員會的評估，到11月底聖保羅州很可能會達到允許在開放場所鬆綁戴口罩規定的水準。
巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）表示，接種疫苗後失去保護作用的時間因年齡而異，將施打追加劑量的間隔時間訂為5個月「相當合適」。
根據克福里，控制疫情有3大支柱：總人口中接種疫苗的人數更多，包括兒童和青少年；在符合條件的人群中接種2劑疫苗覆蓋率高；以及在發現失去保護時提供加強劑量。
克福里還說，鑒於歐洲的COVID-19病例正在增加，巴西占有一些優勢，包括疫苗接種時間較近，可以保護民眾免受即將到來的新一波疫情；巴西施打2劑AZ和BNT疫苗的間隔時間更長（3個月），似乎確保更持久的保護；以及保護巴西人免受Delta變種病毒株感染的Gamma變種病毒株在國內流行。
克福里指出，控制大流行的祕訣似乎是保持高保護率，亦即盡可能多地接種疫苗，覆蓋範圍均勻並提供加強劑量，即使在病毒低流行的情況，也需要繼續接種疫苗。
聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（Instituto Emilio Ribas）感染管制專家蘇萊曼（Jamal Suleiman）也認為，目前巴西的疫情提前施打加強劑量，並且通過結合不同的疫苗來增加保護，是正確措施，
蘇萊曼相信，當所有人都接種加強劑後，應該等待更長的間隔，然後再接種下一劑。也就是說，重新開始全國COVID-19疫苗接種運動，並將在未來幾年繼續進行，如同針對流感的年度疫苗接種。
蘇萊曼說，「接種疫苗不是孤立行為，而是社區行為」，所以接種加強劑量很重要。因為疫苗的主要目標是減少嚴重病例，但人群中的感染還在繼續，可能促進逃避疫苗接種過程的新變種病毒株出現。（編輯：馮昭）1101118