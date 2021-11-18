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巴西聖保羅州18日起施打追加劑　包括科興疫苗

▲巴西聖保羅州政府宣布，5個月前完成2劑COVID-19疫苗接種並且年滿18歲的民眾，將可開始接種加強劑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西聖保羅州政府宣布，5個月前完成2劑COVID-19疫苗接種並且年滿18歲的民眾，將可開始接種加強劑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-18 10:14:05

（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西聖保羅州政府今天宣布，5個月前完成2劑COVID-19疫苗接種並且年滿18歲的民眾將自明天起接種加強劑。加強劑種類包括被巴西衛生部排除的CoronaVac（俗稱科興疫苗〉。

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這項為提高保護力的施打追加劑措施遵循巴西衛生部昨天公布的指導，縮短COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗加強劑量的間隔時間，並擴大應接種第3劑疫苗的年齡組。

聖保羅州免疫計畫督導保拉（Regiane de Paula）今天在疫情記者會指出，第3劑將使用目前可用的疫苗，包括被衛生部排除在外的CoronaVac。

CoronaVac是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）共同開發的COVID-19疫苗。

巴西衛生部建議的第3劑疫苗優先順序為BNT（Pfizer- BioNTech）、阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

聖保羅州政府還在記者會指出，56%的州立醫院已經沒有COVID-19住院患者。州長多利亞（João Doria）強調，疫情指數改善是大規模接種疫苗的結果。

也因此，根據聖保羅州政府科學委員會的評估，到11月底聖保羅州很可能會達到允許在開放場所鬆綁戴口罩規定的水準。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）表示，接種疫苗後失去保護作用的時間因年齡而異，將施打追加劑量的間隔時間訂為5個月「相當合適」。

根據克福里，控制疫情有3大支柱：總人口中接種疫苗的人數更多，包括兒童和青少年；在符合條件的人群中接種2劑疫苗覆蓋率高；以及在發現失去保護時提供加強劑量。

克福里還說，鑒於歐洲的COVID-19病例正在增加，巴西占有一些優勢，包括疫苗接種時間較近，可以保護民眾免受即將到來的新一波疫情；巴西施打2劑AZ和BNT疫苗的間隔時間更長（3個月），似乎確保更持久的保護；以及保護巴西人免受Delta變種病毒株感染的Gamma變種病毒株在國內流行。

克福里指出，控制大流行的祕訣似乎是保持高保護率，亦即盡可能多地接種疫苗，覆蓋範圍均勻並提供加強劑量，即使在病毒低流行的情況，也需要繼續接種疫苗。

聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（Instituto Emilio Ribas）感染管制專家蘇萊曼（Jamal Suleiman）也認為，目前巴西的疫情提前施打加強劑量，並且通過結合不同的疫苗來增加保護，是正確措施，

蘇萊曼相信，當所有人都接種加強劑後，應該等待更長的間隔，然後再接種下一劑。也就是說，重新開始全國COVID-19疫苗接種運動，並將在未來幾年繼續進行，如同針對流感的年度疫苗接種。

蘇萊曼說，「接種疫苗不是孤立行為，而是社區行為」，所以接種加強劑量很重要。因為疫苗的主要目標是減少嚴重病例，但人群中的感染還在繼續，可能促進逃避疫苗接種過程的新變種病毒株出現。（編輯：馮昭）1101118

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