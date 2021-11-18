楠梓警擴大臨檢　養生館未落實實聯制將裁罰

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布開放有女陪侍的服務業解封，高市警局楠梓分局今(18)日凌晨在分局長陳文耀帶隊下，擴大臨檢轄內7間KTV、複合式釣蝦場，查獲1間養生館未落實實聯制登記，業者門口張貼實聯制，卻未提醒顧客登記，警方將移請衛生局裁處3000至15000元，警方同步於重點路段實施路檢，查獲4人酒駕將依公共危險罪嫌送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-18 12:19:30
國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自110年11月16日起，開放有女陪侍的服務業解封，楠梓警分局由分局長陳文耀親自帶隊昨(17)日晚間偕同市府衛生局、經發局、民政局擴大臨檢多間娛樂場所，針對有女陪侍的餐飲場所、KTV、複合式釣蝦場等，加強查緝避免防疫破口。
警方臨檢除加強稽查業者是否有向市府主管機關提出復業申請外，並檢視店家是否落實實聯（名）制，另外陪侍的女服務生與顧客都要提出符合施打的證明，才能夠入場消費。
此次擴大臨檢當場查獲1間養生館未落實實聯制登記，顧客於館內包廂消費，却未實施實聯制登記，業者雖於門口張貼入館要實聯制登記，不過卻有顧客稱沒看見，進入館內業者也沒提醒實聯制登記，也未要要求實聯制登記，警方將移請衛生局裁處3000至15000元。
同時，警方同步重點路段實施封閉式路檢，以防制危險駕駛行為，並強力稽查酒駕，總計查獲4起酒駕案件，均是喝完酒要回家，警訊後將4人依公共危險罪嫌移送法辦。
※【NOWnews 今日新聞
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