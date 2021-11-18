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比特犬明年3月1日起禁養　現有飼主112年2月底前申報備查

▲農委會自明年3月起將彼特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」現有飼主112年2月底前申報備查才可續養。（圖／高市府提供）
▲農委會自明年3月起將彼特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」現有飼主112年2月底前申報備查才可續養。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-18 19:00:00

農委會日前公告比特犬自明年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」！已經飼養的比特犬該何去何從? 高市動物保護處處長葉坤松今（18）日表示，明年3月1日前就已飼養的比特犬，必須在112年2月28日前完成申報備查，否則將處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得逕行沒入該犬。

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▲高市農業局提醒飼主帶彼特犬外出時，應要確實繫狗鍊及戴防護口罩。（圖／高市府提供）
▲高市農業局提醒飼主帶彼特犬外出時，應要確實繫狗鍊及戴防護口罩。（圖／高市府提供）
至於，明年3月1日前已飼養的比特犬，必須在112年2月28日前完成申報備查，讓犬隻和飼主成為合法飼養的比特犬，以及合法的比特犬飼養者，申報備查方式於各寵物登記站植入晶片，辦理寵物登記加註記，日後飼主、飼養地點變更或犬隻死亡也需申報備查，以修正寵物登記資料。

葉坤松表示，為了逐步降低比特犬飼養量，新規定將只有完成申報備查的特定寵物繁殖業所屬比特犬可以繁殖，而且繁殖出來的子代就不能再繁殖，未來比特犬的飼養、買賣、以及原飼主亡故之後的轉讓都僅限於的「合法的比特犬飼養者」。

葉坤松也指出，比特犬飼主們依限申報備查非常重要，沒有依限申報備查、或違法飼養、買賣、轉讓比特犬，屆時依動物保護法都可處5萬元至25萬元罰鍰，並得逕行沒入該犬。

葉坤松並提醒飼主們注意，比特犬出入公共場所或公眾得出入的場所，要由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺的鍊繩牽引、配戴不影響散熱的透氣口罩作為防護措施，否則可依動物保護法處3萬至15萬元罰鍰。

葉坤松也認為，雖然比特犬因血統遺傳具有攻擊性，但是多數比特犬攻擊事件卻是飼主管理不慎造成，提醒飼主們一定要遵守法規，同時給予犬隻足夠照顧，降低危險。

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