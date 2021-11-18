越南移工山老鼠集團盜伐事件曝！台灣山區百年林木遭掠奪
《四方報》報導，台灣山區珍貴百年神木林立，山老鼠集團見有利可圖，竟招募越南失聯移工入山從事盜伐。移民署北區事務大隊台北市專勤隊及機動隊獲報後循線調查，與內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊等單位組成專案小組，並由雲林地檢署檢察官指揮偵辦。歷經數月調查後，專案小組於雲林縣一舉查獲5名國人犯嫌及7名越南籍犯嫌，同時查獲23塊珍貴稀有的「扁柏金磚」，總重量竟達636公斤。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-18 10:47:18
專案小組深入調查後發現，該山老鼠集團之運作模式相當成熟，專挑南投縣山區珍貴林木下手，由7名越南籍移工負責盜伐、搬運及載運贓木，再由5名國人犯嫌負責收贓及銷售；專案小組於本(11)月10日監控時，發現山老鼠集團成員驅車前往南投山區，疑似將展開盜伐行動，專案小組研判數日後將下山銷贓，遂於本月15日持搜索票動員60人前往山老鼠集團位於雲林之藏身處展開查緝，當場查獲5名國人犯嫌、7名越南籍犯嫌及一級木扁柏重量636公斤，全案將以涉嫌違反森林法等罪嫌移送雲林地檢署。
專案小組在本次圍捕過程中，一名越南移工為躲避查緝，竟模仿蜘蛛人，玩命爬出15樓窗外企圖逃逸，沒想到卻軟腳困在大樓外牆上動彈不得，所幸移工逃跑時有帶著手機，遂撥打110求助，派出所員警到場後，才發現原來是犯嫌為了逃跑而使自己身陷危機，最後協調當地消防隊支援雲梯車，移工才得以脫困，並隨即遭專案小組逮捕。
移民署台北市專勤隊隊長林財榮及保七總隊呼籲，台灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，山老鼠集團盜伐行徑相當惡劣不可取，大家都應秉持傳遞守護山林的精神，共同保護台灣珍貴的自然環境及資源。