名家論壇》錢震宇／誰讓人民成為試劑戰士

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既然沒有測試過安全疑慮以及試驗的混打，專家委員會是憑哪一點說可以通過？是蔡英文跟賴清德的認證，還是你陳時中的一句我說了算？然後把願意施打高端疫苗的民眾都當成實驗對象。要知道高端疫苗是採取重組棘蛋白疫苗，而BNT跟莫德納是mRNA疫苗，AZ及嬌生則是腺病毒疫苗，每種疫苗抵抗新冠病毒的方式都不同，施打進去的針劑劑量也不同，人體有沒有辦法接受打了高端再打其他的疫苗，「政府應該要拿出數據資料」，更何況高端沒有經過WHO認證，陳時中憑什麼要民眾試險？
最扯的是，當立委要陳時中替高端混打負責時，陳時中說他沒辦法負責，政府有藥害救濟措施可以申請。這句話聽在打高端的民眾耳裡怎能不生氣。
看看今年5月台灣剛開始施打疫苗的時候，是誰在呼籲民眾把手臂留給高端、是誰又說國產疫苗是國安戰略問題必須重視，蔡英文、賴清德頻頻視察高端公司，說希望高端盡快產製安全有效的疫苗。如今高端不僅無法取得國際上認證，連民眾要出國行的自由都受到限制，蔡英文、賴清德是不是應該出面說一句話？
這些願意施打高端疫苗的民眾是願意相信蔡政府的人，結果卻換得還要重頭再打兩針，真的情何以堪。
當時蔡英文說，政府一方面要盡最大的責任，把關國產疫苗的安全及品質，讓民眾安心接種；同時也要提供廠商最大協助，以最快速、最安全及保護力都能確保的情況下，讓民眾有國產的疫苗施打，提升保護力，儘快回到如常生活。這句話現在看起來格外諷刺，因為國產疫苗不僅無法讓國人產生信心，導致疫苗過剩外，現在連國門都踏不出去，一個國產疫苗搞成這樣，整個政府上下竟然沒人願意負責！
根據國賠法第二條，「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同」。其實，施打高端的民眾是可以自力救濟的。
或許施打高端的民眾都是真心相挺民進黨政府，也覺得就算打了國外尚未承認的高端又怎樣，反正就是支持到底，心甘情願當「試劑戰士」。沒關係，施打哪一種疫苗是個人選擇，但是提供民眾安全有效且經過國際認證的疫苗是政府最起碼該有的作為。
高端事件只是再次彰顯，民進黨政府在疫情管控及疫苗供給上的失準與荒謬，不僅做不好，也絲毫不願意面對，最後結果是肥了疫苗廠商、苦了施打疫苗的民眾。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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