COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

獨／東北角「人腦聖地」賣36億　地主背景曝光曾想選總統

▲591房屋交易網近有賣家開價36億，欲出售一處新北市貢寮區內寮街的農業用地，還描述該地為「人腦聖地」，引起熱議。（圖／翻攝自591）
▲591房屋交易網近有賣家開價36億，欲出售一處新北市貢寮區內寮街的農業用地，還描述該地為「人腦聖地」，引起熱議。（圖／翻攝自591）

記者張勵德、賴志昶／台北報導

2021-11-18 11:16:58

591房屋交易網近日出現一則賣家訊息，該賣家以「天地原只到於此之地球的中心-人腦聖地」為標題，想要售出位於新北市貢寮區內寮街的農業用地，佔地達3600坪，開價卻多達36億元，換算每坪單價100萬，已是北市蛋黃區豪宅新建案的價格，引起網友熱議。《NOWnews》記者也循線找到刊登此資訊的陳小姐，她表示這塊地所有人是她的老闆吳松財，老闆有感於自己只是平民百姓，不敢佔有這塊「靈穴」，所以才想把「人腦聖地」求售。據了解，吳松財現年約70歲，過去從事傳統產業，曾在2003年登記連署參選總統，但後來未達連署門檻未能成為候選人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「人腦聖地」土地所有人吳松財，過去從事傳產，曾在2003年登記參加總統大選，後來連署未過關。（圖／翻攝華施人腦開發研究機制）
▲「人腦聖地」土地所有人吳松財，過去從事傳產，曾在2003年登記參加總統大選，後來連署未過關。（圖／翻攝華施人腦開發研究機制）
根據591房屋交易網呈現的頁面訊息顯示，此地位於東北角秘境「桃源谷」，至於為何會取名人腦聖地，是此地以空照圖來看的話，恰似人腦結構，在該地甚至有單位設置人腦聖地四字的石碑，日前也曾引起網友討論。

事實上，該處人腦聖地是由自稱為「華施人腦開發研究機制」的組織所命名。根據該組織網站上的資訊，「這個場地目前看起來像是個墓，其實不是。因此地在三十年前，吳先生藉先父的DNA植入在此地球的中心，醞釀中華民國帶著五千年精華來臺孕育，要造福世間萬物的華施機制，及造天地宇宙萬物的方程也已醞釀完成。」

該組織稱，「所以此地已不是墓，當前保留原來的原貌，那是要給後人知道整個前因後果的由來。因而吳先生的先父吳文，以尊敬賢人、立誓後人不得干涉、讓給賢人續延下去。但也請各位幫忙找尋這樣的賢人，來幫世間趕緊還與原合、造福萬物。」

《NOWnews》記者循線找到刊登「人腦聖地」販售資訊聯絡人陳小姐，她表示這塊土地是她的老闆「吳松財」所有，吳老闆十多年前經由友人介紹購入的，當初主要是為了研究華人5千多年的文明精華為何會慢慢轉移到台灣，「買下這塊土地之後，老闆就越來越有感應，後來進一步研究加上有google的空拍圖比對，慢慢真正才發現人腦聖地的奧妙，是世界唯一的穴場寶地！」

陳小姐透露，她的老闆過去是從事傳統產業，後來潛心研究宇宙天地的奧妙，但有感於自己只是平民百姓，不敢佔有這塊「靈穴」，所以才想把「人腦聖地」求售，「希望由當代具代表性的領導人來接手，造福人類。」

據了解，吳松財現年約70歲，過去從事傳統產業，曾在2003年登記連署參選總統，但後來未達連署門檻。

不過從空拍圖來看，人腦聖地所處的位置似乎有開發過的痕跡，但陳小姐強調，這塊地過去只有鋪設過平台，還有整理過目前看到有兩個眼睛的位置，其實空拍圖出現之前根本不知道，真的有人腦的樣子，可以說這塊「靈穴」是自然產生的，希望有緣、有能力者來接手。至於開價36億元是否過高，以及過去吳老闆入手土地的價格，陳小姐只說：「要問老闆比較清楚。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
%%
2021-11-18 00:00:00-2021-12-10 23:59:59
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀