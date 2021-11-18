獨／東北角「人腦聖地」賣36億　地主背景曝光曾想選總統

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事實上，該處人腦聖地是由自稱為「華施人腦開發研究機制」的組織所命名。根據該組織網站上的資訊，「這個場地目前看起來像是個墓，其實不是。因此地在三十年前，吳先生藉先父的DNA植入在此地球的中心，醞釀中華民國帶著五千年精華來臺孕育，要造福世間萬物的華施機制，及造天地宇宙萬物的方程也已醞釀完成。」
該組織稱，「所以此地已不是墓，當前保留原來的原貌，那是要給後人知道整個前因後果的由來。因而吳先生的先父吳文，以尊敬賢人、立誓後人不得干涉、讓給賢人續延下去。但也請各位幫忙找尋這樣的賢人，來幫世間趕緊還與原合、造福萬物。」
《NOWnews》記者循線找到刊登「人腦聖地」販售資訊聯絡人陳小姐，她表示這塊土地是她的老闆「吳松財」所有，吳老闆十多年前經由友人介紹購入的，當初主要是為了研究華人5千多年的文明精華為何會慢慢轉移到台灣，「買下這塊土地之後，老闆就越來越有感應，後來進一步研究加上有google的空拍圖比對，慢慢真正才發現人腦聖地的奧妙，是世界唯一的穴場寶地！」
陳小姐透露，她的老闆過去是從事傳統產業，後來潛心研究宇宙天地的奧妙，但有感於自己只是平民百姓，不敢佔有這塊「靈穴」，所以才想把「人腦聖地」求售，「希望由當代具代表性的領導人來接手，造福人類。」
據了解，吳松財現年約70歲，過去從事傳統產業，曾在2003年登記連署參選總統，但後來未達連署門檻。
不過從空拍圖來看，人腦聖地所處的位置似乎有開發過的痕跡，但陳小姐強調，這塊地過去只有鋪設過平台，還有整理過目前看到有兩個眼睛的位置，其實空拍圖出現之前根本不知道，真的有人腦的樣子，可以說這塊「靈穴」是自然產生的，希望有緣、有能力者來接手。至於開價36億元是否過高，以及過去吳老闆入手土地的價格，陳小姐只說：「要問老闆比較清楚。」