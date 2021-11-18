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香港不乏具實力的研究機構，培育本地科研人才。當中，納米及先進材料研發院(NAMI)是香港科技大學的附屬機構，並由香港政府創新科技署指定為納米技術和先進材料的研發中心。
NAMI早在2015年，已研發出能殺滅細菌的納米纖維口罩。該納米纖維口罩備有 N95規格及手術口罩的優點，在保持高舒適度的同時，能有效殺滅死細菌，隔絕超過99%的病毒，並過濾大部分空氣中的懸浮粒子。其突破性的設計及科研成果，在2016日內瓦國際發明展中獲銀獎，亦在2018全球百大科技研發獎中入圍。NAMI 研究發展總監陳詠敏博士指出，洞察市場需要，早著先機非常重要。
施政報告提出將政府架構重組，建議將創新及科技局擴大為創新科技及工業局，從而「凸顯由創科推動本港再工業化的發展」。陳詠敏表示歡迎，認為科研成果商品化仍面對不少困難，整合架構有利促進技術商品化及再工業化，並推動可持續發展。
大數據評估糖尿風險 前瞻醫療潛力
要讓科研成果惠及大眾，創科公司與醫療機構的協作必不可少。研究糖尿病的權威、中大醫學院內科及藥物治療學講座教授陳重娥早在1995年，已帶領團隊在威爾斯親王醫院發展數據庫和生物庫，評估糖尿病風險。團隊自2007年建立的糖尿病管理網上平台「亞洲糖尿病評估計劃 (JADE®)」在十多年間，累積了十數萬亞洲人的數據，以大數據運算，有效識別高風險人士以便及早作出干預。
她指這個平台在香港的運作「已經很紮實」，未來計劃繼續將運算機制更精益求精，亦再希望應用在大灣區和內地其他城市的醫療機構上。她續指，中大在深圳已有醫學院，亦已與廣州幾間大醫院進行合作項目。
陳重娥將於首屆「亞洲醫療健康高峰論壇」(ASGH)擔任講者，論壇涵蓋醫療健康產業的投資趨勢及機遇、醫療科技的最新發展、中國內地大健康產業的前景及商機等議題等，將於11月24日線上線下同步舉行。
本地初創 首創精準儀器測量「燒脂」率
香港的初創企業多達3,755間，當中某初創企業顛覆了一貫依賴身體質量指數評估肥胖程度的做法，鑽研生酮飲食背後的脂肪代謝，又稱「酮症」的概念，研發出能夠精準量度「燒脂」比率的手提分析儀器。有見香港是亞洲區內的醫健創科樞紐，葉琳於2017年在香港創立該企業，落戶科學園。他們憑實力先後獲得多個私人投資者和政府創新及初創基金支持，現計劃下年將產品先推出本地市場，下一步進軍大灣區，「相比起歐美，生酮概念在內地未算廣為人知，但內地市場龐大，我們做創科， 一定要親身入去闖」。
葉琳期待於下月底的ASGH，透過論壇的商貿配對環節與潛在客戶及投資者聯繫，開拓市場及合作商機。
亞洲醫療健康高峰論壇(ASGH)
日期：2021年11月24日
地點：香港會議展覽中心會議廳 | 線上線下同步進行
主辦機構：香港特別行政區政府、香港貿易發展局
論壇最新消息：https://bit.ly/3okGfGp
資料來源：健康醫療網 香港醫療科技強韌迎變 待時機進軍大灣區市場
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