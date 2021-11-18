補給船在南海遭中國「水砲伺候」 菲律賓怒：哪來的權力
菲律賓外交部長陸辛(Teodoro Locsin)今(18)指控3艘中國海岸警衛隊船隻，在南海攔截2艘欲前往仁愛礁(Second Thomas Shoal，菲律賓稱為Ayungin)的馬尼拉補給船，甚至向補給船發射水砲，雖然事件沒有造成人員傷亡，但中國無權在鄰近水域執法，警告中國必須「注意這點並收手」。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-18 11:26:06
根據美國《有線電視新聞網》(CNN)、《路透社》報導，陸辛聲稱，事件發生於16日，當時菲國船隻正要前往南沙群島的仁愛礁運補，卻遭中國以船隻擋道，甚至對菲國船隻祭出水砲攻擊，怒控中方此舉實屬「非法」。
陸辛表示，他已就此事向北京當局表達憤怒、譴責和抗議，所幸事件沒有造成人員受傷，但補給任務被迫中斷，他強調：「中國在這些區域和周遭一帶沒有執法的權力，他們必須注意這點並收手。」
陸辛還說，菲律賓的運補船屬於民用船隻，具「公共」性質，受到美菲兩國間的共同防禦條約保護，如果北京不能約束自己，就會威脅到中菲關係。
據悉，仁愛礁位於菲律賓巴拉望省(Palawan)西南方195公里處，被菲國視為在專屬經濟海域200海里範圍內。然而，對幾乎把整個南海都視為自身主權範圍的中國而言，仁愛礁理所當然也是其領土的一部分，儘管海牙國際法院已在2016年做出有利於菲律賓的裁決。此外，汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南等國，也都在南海區域提出主權聲索，顯示南海主權爭端錯綜複雜。