17歲高中少女未婚懷孕遭惡質男友拋棄　檢查後讓她崩潰了

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當時小妮的家人也相當不諒解，認為她「很髒、亂搞」，不願意她把胎兒生下來，生怕會母體垂直感染。幸好露德協會收留了小妮，讓她有地方能住宿、有人照顧，最終生下了健康寶寶，她的家人才重新接納她。
古佳蓓提到，像這樣的愛滋感染者案例不是只有小妮一人，很多女性在確診後都會受到社會歧視、指責。衛生福利部桃園醫院感染科主任鄭健禹醫師進一步分析，對於絕大多數的女性來說，「愛滋」是不曾發生在生命中的事，加上社會對「性」觀念保守，使得女性感染者經常被貼上「性生活混亂」、「不貞潔」、「不檢點」等負面標籤，甚至被懷疑為性工作者，承受龐大的社會偏見與誤解。
鄭健禹醫師表示，對抗愛滋、與「愛」和平共存是長期作戰，現今社會女性感染者身上有許多標籤，來自於民眾存有的誤解、焦慮，希望民眾了解「愛滋病毒不會挑人、不會挑性向」，包容並體諒感染者處境，傾聽每段生命故事，讓更多感染者願意面對陽性結果及後續的穩定就醫。
隨著愛滋病篩檢及治療方式日新月異，以及近年國際大力倡導的「U=U」(Undetectable = Untransmittable，測不到病毒=不具傳染力)概念，醫師強調應該導正民眾觀念，其實感染者只要穩定服藥至血中測不到病毒，即使有無套性行為也不具傳染力，因此感染者也可以懷孕生子。