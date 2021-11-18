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親自前往新疆！中國網友捕捉再教育營畫面　專家證實了

▲中國網友關關（guan guan）親自進入新疆，拍攝下外國記者無法捕捉的畫面，這些素材也被專家學者們證實的確是再教育營設施。（圖／翻攝自「guanguan」YouTube《尋找新疆集中營》片段）
▲中國網友關關（guan guan）親自進入新疆，拍攝下外國記者無法捕捉的畫面，這些素材也被專家學者們證實的確是再教育營設施。（圖／翻攝自「guanguan」YouTube《尋找新疆集中營》片段）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-18 11:30:57｜2021-11-18 11:33:37

「由於中國政府的規定，現在外國記者已經很難再進入新疆境內採訪報導，我當時就在想，外國記者不能去，但是我可以呀」，中國網友關關（guan guan）這一句話揭開了新疆不被中國政府允許紀錄、拍攝，甚至核實的那一面，他在10月6日上傳一系列「城鄉隨拍」影片到YouTube，其中《尋找新疆集中營》片段上傳後隨即掀起廣泛討論，相關專家學者也透過影片中記錄到了建築與衛星影像交叉比對，證實在新疆的鐵絲網、高圍牆後，拘留設施的確存在。

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根據美媒《BuzzFeed News》公布衛星照片匯集而成的新疆再教育營地圖，來自河南的關關親自造訪了8個城鎮和18個設施，在20分鐘的影片裡他提到許多外國記者受限制無法進入新疆訪問，「這些標記的建築具體在哪裡？在現實中是什麼樣子？他們周圍的環境又是怎麼樣的？帶著這樣的疑問我再次來到新疆」，關關拍下高掛「勞動改造」、「文化改造」標語的設施，這些建築多半圍繞著鐵絲網、欄杆圍牆，周圍更設有多個監視攝影機。

▲中國網友進入新疆拍攝下外國記者無法捕捉的新疆畫面。（圖／翻攝自「guanguan」YouTube《尋找新疆集中營》片段）
▲當地設施普遍被高聳圍牆、鐵絲網和監哨站包圍。（圖／翻攝自「guanguan」YouTube《尋找新疆集中營》片段）


這些設施包含看守所強制隔離戒毒所、再教育中心、農牧民培訓學校、職業教育中心、拘留所和教育矯治局等機構，但這些地點在百度地圖上卻不曾被標註過，關關達影片中也拍攝下新疆許多道路也設有「檢查哨」由武裝部隊駐守，「我再一次出現在了遊客不應該出現的區域。山坡的另一邊有一座新建的還未使用的集中營。周圍毫無遮擋，所以只能爬上山頭拍攝。還不敢站立拍攝，怕被人注意到。」

▲中國網友進入新疆拍攝下外國記者無法捕捉的新疆畫面。（圖／翻攝自「guanguan」YouTube《尋找新疆集中營》片段）
▲這些強制隔離、集中所設施外頭多半高掛「勞動改造」、「文化改造」標語，所在地於百度地圖上更是一片空白。（圖／翻攝自「guanguan」YouTube《尋找新疆集中營》片段）

影片上傳後掀起外界關注，許多專家學者將其用來進行考究查核，參與澳大利亞智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）「新疆數據計畫」的研究員拉瑟爾（Nathan Ruser）分析關關所拍攝到的其中一個設施是位於新疆最大再教育營「烏魯木齊市第三看守所」最西邊的新監獄，「根據統計，新疆總共有385至400個拘留設施，而你在影片中看到的只是新疆已知拘留設施總數的5%」，拉瑟爾指出影片當中拍攝到的是新疆木壘哈薩克自治縣的再教育營，自2017年以來當地所有傳統房屋幾乎都被拆除改建成兩大集中看守設施。

▲中國網友進入新疆拍攝下外國記者無法捕捉的新疆畫面。（圖／翻攝自「guanguan」YouTube《尋找新疆集中營》片段）
▲拉瑟爾提到，新疆最大再教育營佔地約比迪士尼樂園還大3.5倍。（圖／翻攝自「guanguan」YouTube《尋找新疆集中營》片段）
協助《BuzzFeed News》建立衛星影像地圖的建築師齊林（Alison Killing）則表示，這些影像素材證實了她們最初在衛星影像中所看到的設施，確定這就是新疆的再教育營。而衛星地圖與影像交叉比對後可以發現，新疆當地部分營區已在2019年底時解除安全戒備設施，所以影片中部分營區的鐵絲網已被移走，「我很佩服這個人去新疆尋找這些營地的勇氣，也很感謝這些訊息，幫助我們證實目前現有的證據，也讓我們更了解那裡發生什麼事了」。

影片上傳後，不少人也擔心他的人身安危，留言區底下也湧入許多鼓勵他的言論。據《德國之聲》、《自由亞洲電台》報導，關關在推特上雖然有個人帳號，但卻始終無法跟他聯繫上，對於採訪邀約也沒有任何回應。據了解，目前研判影片是去年所拍攝的，關關人已經不在中國，應該是上傳前就已經離開了。


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