中國武力犯台議題　澳洲外長：盡一切可能避戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
雪梨晨驅報（Sydney Morning Herald）今天報導，潘恩指杜登的言論並非要製造緊張情勢。她說：「衝突對各方都沒有好處；針對台灣議題的歧見，需要以和平對話的方式去面對，而非依靠威脅、武力或脅迫手段處理」
潘恩表示，澳洲與美國結盟的重點，是替澳洲的安全提供基礎；其目的是要維護一個安全的、繁榮的，並且以規則為基礎的印度太平洋地區。
潘恩說：「正如杜登部長所說的，戰爭將會帶來災難性的局面，我們（澳洲）需要盡一切可能避免它的發生。」
澳洲政府最近半年來多次提到台灣海峽可能會爆發戰爭。杜登4月25日表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性。內政部次長裴佐洛（Michael Pezzullo）同一天表示，澳洲需要準備為自由而戰；他強調「戰鼓」（drums of war）已經響起。
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）5月6日表示，如果中國武力侵犯台灣，澳洲將會履行支援美國及盟友的承諾。
雪梨晨驅報今天報導，澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）外交政策計畫主任康思敏（Natasha Kassam）提醒，要是「過度渲染」中國侵略台灣可能性的言論，可能正中了中國「統一無可避免」政治宣傳的下懷。
她建議，澳洲與其強調台灣戰爭可能性，不如著重推動與台灣達成自由貿易協議，以及推動台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。
澳洲國立大學戰略暨國防研究中心教授布拉克斯蘭（John Blaxland）建議，澳洲不應停止長久以來針對台灣議題的「戰略模糊」態度。
布拉克斯蘭認為，澳洲應該要按照故美國總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）名言「溫言在口，大棒在手」（Speak softly and carry a big stick）去做；他批評澳洲政府「只有小棒一根，卻又不吐溫言」。
布拉克斯蘭提醒，澳洲政府聲稱台海兵凶戰危的言論，可能會被中華人民共和國主席習近平利用，有助他在中國內部鞏固個人權力。（編輯：郭中翰）1101118