特企／區塊鏈發威 紅樓資本投創協標的公司預創佳績！
根據全球調研機構CBINSIGHTS最新統計，2021年累計至Q3區塊鏈加密融資刷新紀錄激增達150億美元，短短九個月增長比來到384%，非常可觀。紅樓資本李昀修指出：「由於Tesla創辦人馬斯克大力的宣揚和提倡加密貨幣、區塊鏈科技，我們預期在2023年會發生的mass adoption提早在2021年發生。加上美國最大的加密貨幣交易所Coinbase也於今年中上市Nasdaq證券交易所，無疑都是對市場注入了強心針。舉凡銀行業、供應鏈、資訊安全、去中心化金融等等，都是適合導入區塊鏈做更有效率的應用。紅樓資本從四年前開始的佈局也漸漸發酵，可以說區塊鏈科技雖不是萬能，但是缺少了卻萬萬不能。」
巴菲特及比爾蓋茲也曾提及區塊鏈技術具前景，對應區塊鏈產業版圖，除加密貨幣應用外，還有DeFi、NFT。而於2021年掀起熱潮的NFT藝術，其技術具不可替代性、不可分割性、獨特性，成為藝術品拍賣方式之一。聚焦在NFT加密藝術市場已久的紅樓資本，距離2022年還有一個多月，已交出一份亮眼成績單，如協助知名藝術機構轉型上架NFT渠道，協助被投資企業做產品商業化的轉型並且帶出可長期存續的價值，規格化及商品化新創技術普遍不易用的方案，將區塊鏈技術及商業價值做良好整合，目前已有多家經銷商的合作銷售及三個包含基因科學和軟體攻擊防護的專案。紅樓投資之標的，今年平均每股淨值增長為3-5倍不等，整體表現如年初預期。
成為焦點的區塊鏈投創基金紅樓資本，三位創辦人早在2017年即參與接觸區塊鏈投資項目，看好市場兩塊版圖，其一，商用區塊鏈投資新創公司股權，其二，區塊鏈投資Web3.0新創公司。今年也跟投漢鼎亞太領投的FST Network項目，總投入資金已超過2.5億台幣，案件數隨國內外市場預期，預估未來五年將有100家區塊鏈公司成為新創獨角獸。
法人表示，紅樓資本首創投前管理制度，貫徹投創概念，專注投資項目早期的投資風險，除投入資金也與投資項目一起開創建造，協助被投資公司在下一輪的估值成長、增加業績。在區塊鏈市場找尋具相當潛力的科技產品及服務，並迅速接觸國內外優秀新創團隊，始於專業看案的核心團隊。