COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

這也要騙！北部驚傳詐領大量安眠藥案　藥師公會要查

▲冒領安眠藥女子，偽裝嚴實，頭戴鴨舌帽、黑色口罩、墨鏡，無法辨識長相。（圖／藥師公會提供）
▲冒領安眠藥女子，偽裝嚴實，頭戴鴨舌帽、黑色口罩、墨鏡，無法辨識長相。（圖／藥師公會提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-18 12:19:27

近期北部傳出多起持偽造「處方箋」到藥局騙取管制藥品的案例，健保署表示目前已經有多家藥局受害。藥師公會也發出聲明嚴厲譴責，強調偽造處方箋已涉及《刑法》偽造文書罪，騙取管制藥品則會涉及《毒品防制條例》等刑事犯罪，呼籲民眾切勿以身試法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據了解，健保署16日接獲台北市藥師公會通報，有會員反映近日發現民眾持「偽造慢性病連續處方箋、機票及郵局申辦健保卡收執聯」，前往多家藥局謊稱健保卡遺失補辦中，因出國需要一次要求領取3個月的管制藥品「使蒂諾斯」（為安眠藥，專治失眠症、入睡困難）。

台北市藥師公會理事長張文靜表示，試圖冒領管制藥品的民眾全身包得密不透風，頭戴鴨舌帽、黑色口罩、墨鏡，無法辨識長相，病人名字會用陳XX，手法都是附出國機票影本要一次性領取3個月的管制藥物，並佯稱為幫家人代領。根據藥師公會初步掌握資訊，該民眾已從苗栗北上到新竹詐騙，甚至遍及台北地區，目前已有多家藥局受害，提醒北部地區各藥局藥師，如遇有沒有健保卡，又是第一次領藥的病人，要務必注意。

藥師公會全聯會呼籲，處方藥物必須經由醫師診斷，開立處方箋，至健保特約藥局領藥，為圖方便或不當目的，持變造偽造處方箋騙取管制藥品的行為已涉及多項刑事犯罪，呼籲受害藥局勇於出面檢舉不法，提高警覺，共同協助打擊犯罪。

▲冒領安眠藥女子，偽裝嚴實，頭戴鴨舌帽、黑色口罩、墨鏡，無法辨識長相，並手持假處方籤。（圖／藥師公會提供）
▲冒領安眠藥女子，偽裝嚴實，頭戴鴨舌帽、黑色口罩、墨鏡，無法辨識長相，並手持假處方籤。（圖／藥師公會提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.76%5.24%
2021-11-18-2021-12-10

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.52%7.48%
2021-11-18-2021-12-10

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.82%7.18%
2021-11-18-2021-12-10

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.38%7.62%
2021-11-18-2021-12-10
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀