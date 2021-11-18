這也要騙！北部驚傳詐領大量安眠藥案　藥師公會要查

近期北部傳出多起持偽造「處方箋」到藥局騙取管制藥品的案例，健保署表示目前已經有多家藥局受害。藥師公會也發出聲明嚴厲譴責，強調偽造處方箋已涉及《刑法》偽造文書罪，騙取管制藥品則會涉及《毒品防制條例》等刑事犯罪，呼籲民眾切勿以身試法。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-18 12:19:27
根據了解，健保署16日接獲台北市藥師公會通報，有會員反映近日發現民眾持「偽造慢性病連續處方箋、機票及郵局申辦健保卡收執聯」，前往多家藥局謊稱健保卡遺失補辦中，因出國需要一次要求領取3個月的管制藥品「使蒂諾斯」（為安眠藥，專治失眠症、入睡困難）。
台北市藥師公會理事長張文靜表示，試圖冒領管制藥品的民眾全身包得密不透風，頭戴鴨舌帽、黑色口罩、墨鏡，無法辨識長相，病人名字會用陳XX，手法都是附出國機票影本要一次性領取3個月的管制藥物，並佯稱為幫家人代領。根據藥師公會初步掌握資訊，該民眾已從苗栗北上到新竹詐騙，甚至遍及台北地區，目前已有多家藥局受害，提醒北部地區各藥局藥師，如遇有沒有健保卡，又是第一次領藥的病人，要務必注意。
藥師公會全聯會呼籲，處方藥物必須經由醫師診斷，開立處方箋，至健保特約藥局領藥，為圖方便或不當目的，持變造偽造處方箋騙取管制藥品的行為已涉及多項刑事犯罪，呼籲受害藥局勇於出面檢舉不法，提高警覺，共同協助打擊犯罪。