受夠孟耿如二度「假性懷孕」 黃子佼靠3支驗孕棒認孩子
藝人黃子佼與孟耿如於去年3月登記結婚，不過婚禮卻因疫情一再碰壁，黃子佼曾透露算命師告訴他們寶寶會在明年出生，而16日晚間，孟耿如就在臉書上公布已經懷孕3個月。黃子佼今（18）日與新北市長侯友宜出席活動時，透露與老婆光是今年就遇到2次假性懷孕，是直到買了3家不同的驗孕棒後，才確定老婆確實有喜。
記者侯家瑜/台北報導
2021-11-18 12:45:00｜2021-11-18 13:00:34
黃子佼表示夫妻倆今年已經歷過多次「空襲警報」，所以對於寶寶已抱持著佛系態度：「直到這一次，我就一直問她（孟耿如）確定嗎，又請助理買了很多不同牌子的驗孕棒，確定有了之後，我就對她比了一個YA的手勢。」笑說這樣就能證實自己身體沒問題。黃子佼透露光是今年，孟耿如就遇到2次假性懷孕：「驗孕棒顯示是有，但是月經又來，讓我們都很傻眼，所以之後心情都變得很淡定，而最後就是，一次買了3支不同的牌子一直試，才相信確實有懷孕。」
至於藝人朋友方面，黃子佼表示最近剛懷孕的陳意涵、林依晨，私下都有給予建議跟祝福，林依晨昨天也和孟耿如分享坐月子的心情，而與黃子佼擁有多年交情的小燕姐，則是驚訝到說不出話，買上打電話報喜卻又說不出話，黃子佼透露她當時又哭又笑，感動之情溢於言表。
黃子佼坦言孟耿如擔心身材走樣，畢竟這是女明星的身分壓力：「她給自己太多想像，不過那些都是多慮了。」另外，黃子佼也透露5年前就已經幫未來寶寶買好來自日本的娃娃車：「到現在連箱子都沒拆，明年終於可以開箱，那時只是把它當收藏，本來還想載『元氣』、載狗用的，但後來發現太小了。」表示目前已經陸續收到各種寶寶用品的包裹，所以孟耿如還不著急，現在主要就是顧好身心靈：「她賀爾蒙沒辦法控制，需要練習穩定自己的情緒。」坦言雖然沒有辦法體會，但會多多觀察老婆的狀況。
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