海歸女返台才知感染這病　親戚一句話羞辱險崩潰

30多歲的海歸的Victoria（化名），返台後有一次跟家人外出運動時，因突發性休克送醫，當時她意識模糊被送到心臟門診，才發現有先天性二尖瓣膜脫垂，胸腔X光檢查中也發現不明原因的肺浸潤，後來反覆低燒、呼吸困難，進一步檢查才發現確診肺結核與感染愛滋病。「你如果不好好治的話，就是死路一條！」這是Victoria確診愛滋時，聽到醫生說的第一句話，對於面對直接死亡威脅的她開始變得自暴自棄、情緒低落且難以控制，遠房親戚輾轉得知她的病情後，竟還對她說：「你得了這種髒病，看誰還會要你？」一句話險些讓她崩潰，幸好她的爸媽、家人不離不棄，一路陪著她接受治療，才終於走出低谷。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-27 11:00:00
Victoria也分享，自己曾經在等候婦科切片檢查時，聽到準備室的醫護人員一邊鋪著醫療用布、一邊說：「嘖！又來了一個…」讓她當下相當錯愕，感覺遭到嫌棄、鄙視，一心想要逃離這樣的環境。後來她回到原感染科門診，也向個管師反映後，個管師非常積極的幫助她、替她申訴，讓她希望透過自己經驗鼓勵其她感染者朋友，遭遇到非善意的對待不要自己承受，要勇敢地向身旁的朋友與個管師傾訴、尋求幫助。
衛生福利部桃園醫院感染科主任鄭健禹醫師表示，從「女性愛滋感染者生活現況調查」中發現，高達4成(40.3%)的人因感染者身份造成生活上困擾、近2成(19.4%)的人為此至身心科就醫、近3成(27.8%)的人曾因感染者身分就醫被拒或遭歧視對待，甚至16.9%的人因HIV感染的汙名而被人以肢體或語言的暴力對待，一再顯現女性感染者所面臨的艱辛處境與巨大心理壓力，社會大眾應該重視這樣的問題。