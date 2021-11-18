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消費回彈拚業績　高單價餐飲品牌盼年終不減

因國內疫情暫停內用，對餐飲產業來說傷害甚大，儘管是高端消費品牌，在疫情之後也只能力拚年終持平。（示意圖／NOWenws資料照）
因國內疫情暫停內用，對餐飲產業來說傷害甚大，儘管是高端消費品牌，在疫情之後也只能力拚年終持平。（示意圖／NOWenws資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-18 11:51:57

因國內疫情暫停內用，對餐飲產業來說傷害甚大，不少餐飲業者也配合振興與換季等時機，推出相關優惠與新產品，但儘管是高端消費品牌，在疫情之後也只能力拚年終持平。

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擁有30年歷史的犇鐵板燒董事長楊欣表示，雖然近期配合五倍券振興政策與民眾消費回彈，餐期訂位幾乎全滿，不過長達三個月未開放內用，對產業影響極大，希望在農曆年前這幾個月，努力補回先前對虧損。

儘管如此，楊欣指出，公司內員工的每月考核、加薪制度並未更動，且也未因為疫情裁員，「我們不是一個很大的公司，很多老員工都做了非常久，當然捨不得輕易裁撤」。

至於年終獎金，楊欣說，疫情期間大家都很辛苦希望力拚與去年相同，讓員工能過個好年。對明年的展望，品牌還是會維持一慣的穩健態度，

而香繼光集團旗下，同為高單價餐飲品牌的日本橋海鮮丼則表示，在11月的業績對比疫情前已恢復7至8成，營收也以每月1至2成的業績幅度成長，假日皆客滿。

而香繼光集團的年終獎金將會維持與以往相同比例，不因疫情縮減，而相關減班休息措施也依據法規執行。

集團表示，本品牌的繼光香香雞，在去（2020）年9月重啟加盟，開放以內部員工優先的25間加盟名額也已全數額滿，預計在明年（2021）Q1陸續開幕。

在新產品開發上，餐飲業者也緊抓冬季商機。「犇 燒肉·鍋物」以熬煮近三天的慢熬清燉牛肉湯底，搭配手Prime等級牛小排作為主打，讓民眾體驗全新感受的牛肉爐，暖胃又滿足。

而日本橋海鮮丼也推出「龍洑‧黃金生龍蝦套餐」，以南非黃金生龍蝦做為主角，搭配北海道干貝、大扇貝、時令鮮魚，透過湯霜技法放入鍋中涮個10秒鐘，讓消費者享受海味的甘甜鮮美。

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