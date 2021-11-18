COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

諾瓦瓦克斯疫苗申請授權　歐盟藥管局數週內決定

▲歐盟藥品管理局表示，美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）已在歐洲為旗下新冠疫苗申請緊急使用授權，可能會在幾週內做出決定。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟藥品管理局表示，美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）已在歐洲為旗下新冠疫苗申請緊急使用授權，可能會在幾週內做出決定。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-18 12:12:40

（中央社海牙17日綜合外電報導）歐盟藥品管理局今天表示，美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）已在歐洲為旗下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗申請緊急使用授權，歐盟藥管局可能會「在幾週內」做出決定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，諾瓦瓦克斯疫苗如果獲得批准，將是歐洲聯盟（EU）內第5款獲核准的疫苗，另4款疫苗是美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）與德國生技公司BioNTech合力研發的疫苗、還有阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學共同研製的疫苗、以及莫德納（Moderna）和嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）表示，將「加快」評估諾瓦瓦克斯疫苗。諾瓦瓦克斯疫苗的品牌名稱是Nuvaxovid。

歐盟藥管局說，「如果呈交的數據可靠且完整，能顯示疫苗的有效性、安全性與品質」，那麼關於行銷授權的意見書便可在幾週內發布。

歐盟藥管局又說：「如果歐盟藥管局斷定，Nuvaxovid在預防感染COVID-19上的益處大於風險，將建議給予有條件的行銷授權。」

Nuvaxovid的作用方式與其他疫苗不同，含有從冠狀病毒棘狀蛋白（spike protein）表面上一種蛋白質製成的微小粒子，屬於重組蛋白疫苗。

Nuvaxovid也含有一種物質，注射後能有助於增強人體的免疫反應。

歐盟藥管局還說，Nuvaxovid可儲存在攝氏2至8度的溫度下，「能使用現有的疫苗供應與冷鏈管道」。

諾瓦瓦克斯執行長爾克（Stanley Erck）12日接受美國有線電視新聞網（CNN）電話訪問時說，諾瓦瓦克斯計劃近期向美國食品暨藥物管理局（FDA）呈交完整數據，為旗下COVID-19疫苗提出緊急使用授權申請。

爾克說：「我們希望能在年底前在美國提出申請。」

諾瓦瓦克斯15日宣布印尼成為第一個給予諾瓦瓦克斯COVID-19疫苗緊急使用授權的國家。諾瓦瓦克斯已在數國與地區提出授權申請，包括英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、歐盟、印度與菲律賓。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1101118

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.76%5.24%
2021-11-18-2021-12-10

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.52%7.48%
2021-11-18-2021-12-10

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.82%7.18%
2021-11-18-2021-12-10

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.38%7.62%
2021-11-18-2021-12-10
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀