諾瓦瓦克斯疫苗申請授權　歐盟藥管局數週內決定

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歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）表示，將「加快」評估諾瓦瓦克斯疫苗。諾瓦瓦克斯疫苗的品牌名稱是Nuvaxovid。
歐盟藥管局說，「如果呈交的數據可靠且完整，能顯示疫苗的有效性、安全性與品質」，那麼關於行銷授權的意見書便可在幾週內發布。
歐盟藥管局又說：「如果歐盟藥管局斷定，Nuvaxovid在預防感染COVID-19上的益處大於風險，將建議給予有條件的行銷授權。」
Nuvaxovid的作用方式與其他疫苗不同，含有從冠狀病毒棘狀蛋白（spike protein）表面上一種蛋白質製成的微小粒子，屬於重組蛋白疫苗。
Nuvaxovid也含有一種物質，注射後能有助於增強人體的免疫反應。
歐盟藥管局還說，Nuvaxovid可儲存在攝氏2至8度的溫度下，「能使用現有的疫苗供應與冷鏈管道」。
諾瓦瓦克斯執行長爾克（Stanley Erck）12日接受美國有線電視新聞網（CNN）電話訪問時說，諾瓦瓦克斯計劃近期向美國食品暨藥物管理局（FDA）呈交完整數據，為旗下COVID-19疫苗提出緊急使用授權申請。
爾克說：「我們希望能在年底前在美國提出申請。」
諾瓦瓦克斯15日宣布印尼成為第一個給予諾瓦瓦克斯COVID-19疫苗緊急使用授權的國家。諾瓦瓦克斯已在數國與地區提出授權申請，包括英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、歐盟、印度與菲律賓。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1101118